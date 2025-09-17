ЛеБрон Джеймс с ласкави думи за Лука Дончич

40-годишната суперзвезда ЛеБрон Джеймс похвали съотборника си в Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич, който премина в тима на “Езерняците” след сделка с Далас Маверикс на 2 февруари. Дончич се представи силно на завършилото в неделя с титла на Германия Европейско първенство и помогна на Словения да достигне до 1/4-финалите, където тимът отстъпи именно пред Денис Шрьодер и компания.

“Баскетболен гений. В нашата лига има толкова много момчета, които умеят играта, но когато в същото време имаш и толкова добро разбиране на играта, това те поставя на друго ниво”, сподели в интервю за “Уолт Стрийт Джърнъл” Джеймс, хвалейки баскетболния интелект на Дончич.

Снимки: Gettyimages