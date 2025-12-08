Никола Цолов получи трофея си за второто място във Формула 3 през 2025 година

Българският пилот Никола Цолов получи трофея си за второто място в крайното класиране във Формула 3 през 2025 година на специална церемония, която се проведе вчера в Абу Даби.

На нея бяха наградени призьорите във Формула 2 и Формула 3 за 2025 година. Българския лъв завърши като подгласник на Рафаел Камара във Формула 3, записвайки три полпозишъна, две победи и общо шест подиума в рамките на десетте кръга, които се проведоха.

В края на годината Никола Цолов дебютира и във Формула 2, включвайки се в последните два кръга за сезона в Катар и Абу Даби. В тях българинът остави много добро впечатление, постигайки един подиум с третото си място в спринта на „Яс Марина“ навръх именния си ден.

Догодина Българския лъв ще бъде титуляр във Формула 2 и отново ще се състезава за отбора на Кампос. Негов съотборник ще бъде мексиканецът Ноел Леон, а сезонът ще стартира между 6 и 8 март на „Албърт Парк“ в Австралия.

Снимки: FIA Formula 2