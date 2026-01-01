Бивша звезда на Берое пред изненадващ трансфер в Ривър Плейт

Бившата звезда на Берое Себастиан Вия е спряган за трансфер в южноамериканския гранд Ривър Плейт. Според медиите в родината на Лионел Меси "милионерите" са взели решение да привлекат бившето крило на Бока Хуниорс, който в момента играе за Индепендиенте Ривадавия.

Себастиан Вия вече обяви, че иска да смени клуба през 2026 г., като първоначално се смяташе, че нападателят се е договорил с Фламенго. Очаква се скоро да стане ясно дали бившият футболист на заралии действително ще подсили Ривър Плейт. Колумбиецът има над сто мача за големия съперник от "Ла Бомбонера", като негово преминаване при "милионерите" със сигурност ще предизвика напрежение.