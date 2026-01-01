Вече се спрягат интересни варианти за нов мениджър на Челси

Ръководството на Челси обяви раздялата си с Енцо Мареска в първите часове на новата година, но логично местните медии вече разглеждат различни варианти за евентуален заместник на италианеца.

Спадът в резултатите и сериозното напрежение зад кулисите принудиха лондончани за пореден път да търсят нов наставник. Под ръководството на собствениците, начело с Тод Боели, през клуба вече преминаха имена като Томас Тухел, Греъм Потър и Маурисио Почетино, а сега на дневен ред са спрягани доста любопитни варианти.

Чави

Чави е фаворитът на букмейкърите и е без работа, а липсата на необходимост от плащане на компенсация на друг клуб го прави далеч по-привлекателен вариант. Испанецът беше един от най-големите футболни умове на своето поколение и се доказа като ефективен мениджър. Той спечели Ла Лига с Барселона, но със сигурност чувства, че има още какво да доказва на треньорската скамейка.

Лиъм Росиниър

Англичанинът Лиъм Росиниър изгражда впечатляваща репутация в Страсбург, друг клуб под шапката на консорциума, чиято собственост са и “сините”, така че привличането му на „Стамфорд Бридж“ би било сравнително лесно. Въпреки че не води традиционен френски гранд, за момента той демонстрира сериозен потенциал, което би могло да бъде решаващо при предстоящия избор.

В Лига 1 Страсбург е близо до местата, даващи право на участие в европейските турнири, и постигна престижно равенство срещу шампиона ПСЖ по-рано през годината. Отборът също така завърши на първо място в основната фаза на Лигата на конференциите. Росиниър демонстрира умение да извлича най-доброто от играчите – бившият футболист на „сините“ Бен Чилуел премина във Франция през лятото и възвърна формата си под негово ръководство.

Оливер Гласнер

Репутацията му непрекъснато расте, откакто беше назначен в Crystal Palace. Той изведе “орлите” до триумф за ФА Къп миналата година, а след това спечели и „Къмюнити Шийлд“ в началото на този сезон. Всички тези успехи дойдоха, докато лондончани се разделиха с някои от най-добрите си играчи.

Преди престоя си в Англия, Гласнер спечели Лига Европа с Айнтрахт (Франкфурт). Няма съмнение обаче, че той е все по-разочарован от очевидната липса на амбиция на трансферния пазар и в крайна сметка може да почувства, че е постигнал всичко възможно с наличните ресурси. В последните дни вече се появиха спекулации, че той отказва да подпише нов договор с Палас, а настоящият му контракт изтича в края на настоящия сезон.

Унай Емери

Още един вариант за мениджър от Премиър лийг, който се представя на високо ниво в настоящия си клуб и вероятно би бил изкушен да направи крачка на следващото ниво. Въпросът е колко дълго испанският специалист ще чувства, че може да продължи да развива Астън Вила. Той изглежда попадна на правилното място и има пълен контрол на случващото се при бирмингамци, но след неубедителни периоди в Арсенал и ПСЖ съществува мнение, че Емери може да поиска нов шанс с някой от европейските грандове. Привличането му от „Вила Парк“ в средата на сезона обаче изглежда почти невъзможна задача.

Сеск Фабрегас

Испанецът е смятан за един от най-перспективните млади специалисти в Европа, а това, което постигна начело на Комо затвърждава тези мнения. Самият Фабрегас е бивш играч на Челси и е наясно с обстановката на “Стамфорд Бридж”, тъй като стигна до две титли с екипа на “сините”. Неговите тактически методи и практики предизвикват похвали и той е извел скромния тим до шесто място в Серия А – позиция, която в момента дава право на участие в Европа.

