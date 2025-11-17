Холанд: Това е началото на нещо голямо

Нападателят на Норвегия Ерлинг Холанд бе много щастлив след победата с 4:1 над Италия в квалификационен мач от група "I" на зона Европа и се класира за финалите на Мондиал 2026. Футболистът на Манчестър Сити отбеляза две от попаденията. Така скандинавците намират място на финалите за първи път от 1998 година.

„Щастлив съм, но още по-облекчен. Има огромна тежест на отговорност, но е забавно. Това 4:1 в Италия показва колко сме непредсказуеми. И това е страхотно, всички трябва да го знаят.

Намерихме своя път и се подобрихме индивидуално. Играчи като Нуса и Боб, който сега е титуляр за Манчестър Сити, се подобриха забележимо. Чувствам, че класирането ни за Световното първенство е началото на нещо голямо“, заяви Холанд веднага след края на срещата.