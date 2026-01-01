Популярни
  Филип Кръстев се завърна сред титулярите на Оксфорд и се отчете с асистенция

Филип Кръстев се завърна сред титулярите на Оксфорд и се отчете с асистенция

  1 яну 2026
  • 4687
  • 2
Филип Кръстев се завърна сред титулярите на Оксфорд и се отчете с асистенция

Филип Кръстев се завърна в титулярния състав на Оксфорд Юнайтед, след като последните мачове започваше срещите като резерва. Българският национал се отличи с асистенция, но неговият тим загуби с 1:2 при гостуването на Ипсуич.

Това е трета загуба за Оксфорд в последните четири мача от Чемпиъншип и тимът остава в зоната на изпадащите. Клубът в момента търси нов мениджър, след като уволни Гари Роует на 23 декември. В момента начело на тима е Крейг Шорт, който временно изпълнява функциите.

Оксфорд създаде известни проблеми на Ипсуич, който вече е втори в класирането, но не успя да стигне до нещо повече от почетна загуба. Джейдън Филоджийн изведе домакините напред, но в 34-ата минута Филип Кръстев получи пред наказателното поле на съперника. Българинът направи отличен финт и бе повален, но топката стигна до Уил Ланкшиър, който с отличен удар изравни. Пет минути преди края на първата част Чуба Акпом завърши добра комбинация на Ипсуич и отбеляза втория си гол за сезона.

Снимки: Imago

