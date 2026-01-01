Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Габон
  3. Трус в Габон: правителството разформирова националния тим и отстрани капитана и Обамеянг

Трус в Габон: правителството разформирова националния тим и отстрани капитана и Обамеянг

  • 1 яну 2026 | 17:26
  • 2371
  • 2

Невиждан през последните години в световен мащаб трус разтресе габонския футбол след разочароващото представяне на националния тим на страната на Купата на африканските нации.

„Пантерите“ допуснаха три загуби и приключиха турнира без нито една точка, като по-слабо се представиха само Ботсвана и Екваториална Гвинея. Габон първо отстъпи с 0:1 от Камерун, след това претърпя поражение с 2:3 от Мозамбик, чийто отбор досега нямаше победа в КАН в своята история, а снощи допусна обрат от 2:0 до 2:3 от действащия шампион Кот д'Ивоар.

Страхотен късен обрат за Кот д’Ивоар, Камерун също трябваше да наваксва пасив
Страхотен късен обрат за Кот д’Ивоар, Камерун също трябваше да наваксва пасив

Ето защо още днес правителството на африканската страна излезе с шокираща декларация с изключително строги мерки срещу футболната си селекция. В официалното си изявление на Министерството на младежта, спорта, културните ценности и изкуствата определят представянето на Габон в Купата на африканските нации като „непочтено“, а заради „последици, които са антитеза на етичните и образцови ценности на Петата република“ правителството е решило: 1. да разпусне треньорския щаб, 2. да разформирова националния тим до второ нареждане, 3. да отстрани капитана Бруно Манга и звездата Пиер-Емерик Обамеянг от състава. Освен това управляващите призовават Габонската футболна федерация да поеме пълна отговорност за случилото се.

Любопитното е, че Обамеянг е най-великият футболист в историята на страната. Той дебютира за „пантерите“ през 2009 година и държи рекорда по голове с 40 в своите 86 мача за страната. 36-годишният нападател има пет участия в КАН, където става голмайстор номер 1 през 2012 година. През 2015-а пък стана първият габонец, избран за Футболист на годината в Африка. На турнира в Мароко той се появи като резерва още през първото полувреме срещу Камерун, разписа се веднъж като титуляр срещу Мозамбик, а срещу Кот д'Ивоар въобще не игра поради контузия.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Неймар ще удължи договора си със Сантос

Неймар ще удължи договора си със Сантос

  • 1 яну 2026 | 13:38
  • 1362
  • 2
Страхотен късен обрат за Кот д’Ивоар, Камерун също трябваше да наваксва пасив

Страхотен късен обрат за Кот д’Ивоар, Камерун също трябваше да наваксва пасив

  • 1 яну 2026 | 13:15
  • 3312
  • 0
Румънска легенда се бори с коварна болест

Румънска легенда се бори с коварна болест

  • 1 яну 2026 | 12:18
  • 8280
  • 2
Буркина Фасо спечели директния сблъсък със Судан и продължава напред

Буркина Фасо спечели директния сблъсък със Судан и продължава напред

  • 31 дек 2025 | 20:06
  • 3452
  • 0
Алжир вкара три за по-малко от 15 минути и спечели групата си на Купата на африканските нации

Алжир вкара три за по-малко от 15 минути и спечели групата си на Купата на африканските нации

  • 31 дек 2025 | 20:03
  • 6638
  • 0
Лисандро Мартинес: Не можем да губим точки по този начин

Лисандро Мартинес: Не можем да губим точки по този начин

  • 31 дек 2025 | 19:01
  • 3888
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

  • 1 яну 2026 | 16:10
  • 11646
  • 21
Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

  • 1 яну 2026 | 14:33
  • 10292
  • 6
ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

  • 1 яну 2026 | 10:14
  • 29839
  • 149
ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

  • 1 яну 2026 | 10:46
  • 22262
  • 8
Нова година, нов късмет: Челси остана без мениджър

Нова година, нов късмет: Челси остана без мениджър

  • 1 яну 2026 | 14:32
  • 17222
  • 29
Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

  • 1 яну 2026 | 11:21
  • 11882
  • 12