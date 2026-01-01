Трус в Габон: правителството разформирова националния тим и отстрани капитана и Обамеянг

Невиждан през последните години в световен мащаб трус разтресе габонския футбол след разочароващото представяне на националния тим на страната на Купата на африканските нации.

„Пантерите“ допуснаха три загуби и приключиха турнира без нито една точка, като по-слабо се представиха само Ботсвана и Екваториална Гвинея. Габон първо отстъпи с 0:1 от Камерун, след това претърпя поражение с 2:3 от Мозамбик, чийто отбор досега нямаше победа в КАН в своята история, а снощи допусна обрат от 2:0 до 2:3 от действащия шампион Кот д'Ивоар.

Ето защо още днес правителството на африканската страна излезе с шокираща декларация с изключително строги мерки срещу футболната си селекция. В официалното си изявление на Министерството на младежта, спорта, културните ценности и изкуствата определят представянето на Габон в Купата на африканските нации като „непочтено“, а заради „последици, които са антитеза на етичните и образцови ценности на Петата република“ правителството е решило: 1. да разпусне треньорския щаб, 2. да разформирова националния тим до второ нареждане, 3. да отстрани капитана Бруно Манга и звездата Пиер-Емерик Обамеянг от състава. Освен това управляващите призовават Габонската футболна федерация да поеме пълна отговорност за случилото се.

Любопитното е, че Обамеянг е най-великият футболист в историята на страната. Той дебютира за „пантерите“ през 2009 година и държи рекорда по голове с 40 в своите 86 мача за страната. 36-годишният нападател има пет участия в КАН, където става голмайстор номер 1 през 2012 година. През 2015-а пък стана първият габонец, избран за Футболист на годината в Африка. На турнира в Мароко той се появи като резерва още през първото полувреме срещу Камерун, разписа се веднъж като титуляр срещу Мозамбик, а срещу Кот д'Ивоар въобще не игра поради контузия.