Какво предстои през 2026-а: футболният календар за новата година

Започна новата 2026 година, в която ни очакват още много вълнуващи футболни емоции. Скоро приключва основната фаза на Шампионската лига, след което ще започнат елиминациите в турнира. В края на пролетта пък ще приключат сезоните във всички водещи европейски първенства, а през лятото предстои най-големият футболен турнир: Световното първенство, което ще бъде най-мащабното в историята със своите 48 отбора и 104 мача. Ето целият футболен календар за 2026 година с най-важните до момента известни дати:

Януари:

7-11 Суперкупата на Испания с участници Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Атлетик Билбао

8 Суперкупата на Франция между Пари Сен Жермен и Марсилия

20 Ключова среща на Международния борд на футболните асоциации в Лондон

28 Последният кръг в Шампионската лига

29 Последният кръг в Лига Европа

30 Жребий за плейофите в евротурнирите

Февруари:

7 Подновяване на сезона в efbet Лига

12 Конгрес на УЕФА в Брюж

17-18 Старт на елиминациите в Шампионската лига

19 Старт на елиминациите в Лига Европа и Лигата на конференциите

27 Жребий за 1/8-финалите, ¼-финалите и полуфиналите в евротурнирите

Март:

10-11 Старт на осминафиналите в ШЛ

12 Старт на осминафиналите в ЛЕ и ЛК

22 Финал на Карабао Къп

26 – 31 Плейофи за Мондиал 2026

27 „Финалисима“ между Аржентина и Испания

Април:

7-8 Старт на четвъртфиналите в ШЛ

7-9 Начало на Копа Либертадорес

9 Старт на четвъртфиналите в ЛЕ и ЛК

18-19 ЦСКА – Левски и край на редовния сезон в efbet Лига

20 Финал на Младежката Шампионска лига

25 Финал на Купата на краля

25 Финал на Азиатската Шампионска лига

28-29 Първите мачове от полуфиналите на ШЛ

30 Първите мачове от полуфиналите на ЛЕ и ЛК

Май:

3 Начало на Европейското първенство за девойки до 17 години в Северна Ирландия

5-6 Реванши на полуфиналите в ШЛ

7 Реванши на полуфиналите в ЛЕ и ЛК

10 Ел Класико между Барселона и Реал Мадрид

13 Финал на Купата на Италия

16 Финал на ФА Къп

16 Последен кръг в Бундеслигата

16 Последен кръг н Лига 1

20 Финал на Лига Европа в Турция

23 Финал на Купата на Франция

23 Финал на Купата на Германия

24 Последен кръг в Премиър лийг

24 Последен кръг в Ла Лига

24 Последен кръг в Серия „А“

25 Начало на Европейското първенство за юноши до 17 години в Естония

27 Финал на Лигата на конференциите в Германия

30 Финал на Шампионската лига в Унгария

Юни:

11 Начало на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико

28 Начало на Европейското първенство за юноши до 19 години в Уелс

Юли:

4-7 Осминафинали на Мондиал 2026

9-11 Четвъртфинали на Мондиал 2026

10 Начало на Европейското първенство за девойки до 19 години в Босна и Херцеговина

14-15 Полуфинали на Мондиал 2026

18 Мач за третото място на Мондиал 2026

19 Финал на Мондиал 2026

Август:

12 Суперкупата на Европа

27 Жребий за основната фаза на Шампионската лига

Септември:

5 Начало на Световното първенство за девойки до 20 години в Пьолша

8 Начало на сезон 2026/27 в Шампионска лига

24-26 Начало на Лигата на нациите 2026/27

Октомври:

16 Начало на Световното първенство за девойки до 17 години в Мароко

Ноември:

2 Начало на Световното първенство за юноши до 17 години в Катар

21 Финал на Копа Судамерикана

28 Финал на Копа Либертадорес

Декември:

16 Финал на Междуконтиненталната купа