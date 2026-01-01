Какво предстои през 2026-а: футболният календар за новата година

Започна новата 2026 година, в която ни очакват още много вълнуващи футболни емоции. Скоро приключва основната фаза на Шампионската лига, след което ще започнат елиминациите в турнира. В края на пролетта пък ще приключат сезоните във всички водещи европейски първенства, а през лятото предстои най-големият футболен турнир: Световното първенство, което ще бъде най-мащабното в историята със своите 48 отбора и 104 мача. Ето целият футболен календар за 2026 година с най-важните до момента известни дати:
Януари:
7-11 Суперкупата на Испания с участници Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Атлетик Билбао
8 Суперкупата на Франция между Пари Сен Жермен и Марсилия
20 Ключова среща на Международния борд на футболните асоциации в Лондон
28 Последният кръг в Шампионската лига
29 Последният кръг в Лига Европа
30 Жребий за плейофите в евротурнирите
Февруари:
7 Подновяване на сезона в efbet Лига
12 Конгрес на УЕФА в Брюж
17-18 Старт на елиминациите в Шампионската лига
19 Старт на елиминациите в Лига Европа и Лигата на конференциите
27 Жребий за 1/8-финалите, ¼-финалите и полуфиналите в евротурнирите
Март:
10-11 Старт на осминафиналите в ШЛ
12 Старт на осминафиналите в ЛЕ и ЛК
22 Финал на Карабао Къп
26 – 31 Плейофи за Мондиал 2026
27 „Финалисима“ между Аржентина и Испания
Април:
7-8 Старт на четвъртфиналите в ШЛ
7-9 Начало на Копа Либертадорес
9 Старт на четвъртфиналите в ЛЕ и ЛК
18-19 ЦСКА – Левски и край на редовния сезон в efbet Лига
20 Финал на Младежката Шампионска лига
25 Финал на Купата на краля
25 Финал на Азиатската Шампионска лига
28-29 Първите мачове от полуфиналите на ШЛ
30 Първите мачове от полуфиналите на ЛЕ и ЛК
Май:
3 Начало на Европейското първенство за девойки до 17 години в Северна Ирландия
5-6 Реванши на полуфиналите в ШЛ
7 Реванши на полуфиналите в ЛЕ и ЛК
10 Ел Класико между Барселона и Реал Мадрид
13 Финал на Купата на Италия
16 Финал на ФА Къп
16 Последен кръг в Бундеслигата
16 Последен кръг н Лига 1
20 Финал на Лига Европа в Турция
23 Финал на Купата на Франция
23 Финал на Купата на Германия
24 Последен кръг в Премиър лийг
24 Последен кръг в Ла Лига
24 Последен кръг в Серия „А“
25 Начало на Европейското първенство за юноши до 17 години в Естония
27 Финал на Лигата на конференциите в Германия
30 Финал на Шампионската лига в Унгария
Юни:
11 Начало на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико
28 Начало на Европейското първенство за юноши до 19 години в Уелс
Юли:
4-7 Осминафинали на Мондиал 2026
9-11 Четвъртфинали на Мондиал 2026
10 Начало на Европейското първенство за девойки до 19 години в Босна и Херцеговина
14-15 Полуфинали на Мондиал 2026
18 Мач за третото място на Мондиал 2026
19 Финал на Мондиал 2026
Август:
12 Суперкупата на Европа
27 Жребий за основната фаза на Шампионската лига
Септември:
5 Начало на Световното първенство за девойки до 20 години в Пьолша
8 Начало на сезон 2026/27 в Шампионска лига
24-26 Начало на Лигата на нациите 2026/27
Октомври:
16 Начало на Световното първенство за девойки до 17 години в Мароко
Ноември:
2 Начало на Световното първенство за юноши до 17 години в Катар
21 Финал на Копа Судамерикана
28 Финал на Копа Либертадорес
Декември:
16 Финал на Междуконтиненталната купа