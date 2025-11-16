Звезда на Турция: България игра доста добре, но съжалявам, че не вкарах поне два гола

Младата звезда на Турция Кенан Йълдъз похвали представянето на България при победата с 2:0 на неговия тим, но съжали, че не успя да се разпише за успеха, дошъл с дузпа на Хакан Чалханоолу и автогол на Атанас Чернев.

“България игра доста добре и поздравихме нейните играчи след мача, защото те направиха нещата трудни за нас. Трябваше да вкарам поне два гола, така че съжалявам, че не успях да го направя. Направихме добро отборно представяне. Теренът беше хлъзгав и труден за нас. Ние обаче спечелихме с отлично представяне. Ще се опитаме да се справим още по-добре в следващите срещи. Днес имахме безбрай положения. Испания? В момента това е най-добрият национален тим в света, който е и на първо място в ранглистата. Ние обаче ще дадем всичко от себе си”, коментира Йълдъз след двубоя.

Снимки: Gettyimages