Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора
  1. Sportal.bg
  2. Турция
  3. Звезда на Турция: България игра доста добре, но съжалявам, че не вкарах поне два гола

Звезда на Турция: България игра доста добре, но съжалявам, че не вкарах поне два гола

  • 16 ное 2025 | 10:40
  • 644
  • 0

Младата звезда на Турция Кенан Йълдъз похвали представянето на България при победата с 2:0 на неговия тим, но съжали, че не успя да се разпише за успеха, дошъл с дузпа на Хакан Чалханоолу и автогол на Атанас Чернев.

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо
Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

България игра доста добре и поздравихме нейните играчи след мача, защото те направиха нещата трудни за нас. Трябваше да вкарам поне два гола, така че съжалявам, че не успях да го направя. Направихме добро отборно представяне. Теренът беше хлъзгав и труден за нас. Ние обаче спечелихме с отлично представяне. Ще се опитаме да се справим още по-добре в следващите срещи. Днес имахме безбрай положения. Испания? В момента това е най-добрият национален тим в света, който е и на първо място в ранглистата. Ние обаче ще дадем всичко от себе си”, коментира Йълдъз след двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Франко Мастантуоно и "зловещият синдром" на младите звезди

Франко Мастантуоно и "зловещият синдром" на младите звезди

  • 16 ное 2025 | 09:29
  • 5472
  • 0
Де ла Фуенте призова за спокойствие и обясни липсата на Хаусен

Де ла Фуенте призова за спокойствие и обясни липсата на Хаусен

  • 16 ное 2025 | 09:09
  • 977
  • 0
Започва последният кръг от квалификациите в зона “УЕФА”

Започва последният кръг от квалификациите в зона “УЕФА”

  • 16 ное 2025 | 08:48
  • 2976
  • 1
Монтела: Поздравявам България!

Монтела: Поздравявам България!

  • 16 ное 2025 | 07:51
  • 7246
  • 3
САЩ надви Парагвай в контрола с грозен край и сбиване

САЩ надви Парагвай в контрола с грозен край и сбиване

  • 16 ное 2025 | 04:35
  • 5921
  • 0
Рен с трогателен жест към аматьори

Рен с трогателен жест към аматьори

  • 16 ное 2025 | 03:21
  • 2158
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

  • 15 ное 2025 | 20:53
  • 101540
  • 475
Кръгът във Втора лига продължава с шест мача

Кръгът във Втора лига продължава с шест мача

  • 16 ное 2025 | 08:23
  • 4417
  • 1
Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

  • 16 ное 2025 | 10:55
  • 601
  • 1
"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

  • 16 ное 2025 | 10:02
  • 1397
  • 0
Започва последният кръг от квалификациите в зона “УЕФА”

Започва последният кръг от квалификациите в зона “УЕФА”

  • 16 ное 2025 | 08:48
  • 2976
  • 1
Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

  • 16 ное 2025 | 08:10
  • 7635
  • 11