Русев: Малшанс при две мои ситуации, момчетата са в добро настроение

  • 15 ное 2025 | 21:17
Крилото на България Георги Русев обяви след поражението с 0:2 от Турция, че малшанс му е попречил да отбележи поне един гол, а именно попаденията носят точки.

"След като не сме отбелязали, значи положенията не са били достатъчни. Малшанс при две мои ситуации - добро спасяване на вратаря и греда. Мога да поздравя момчетата и треньорския щаб за себераздаването, но резултатът пак не е в наша полза.

Познаваме се от много време, имаше и някои добри комбинации, но трябва да се представяме по-добре отпред. Головете ни липсват, а те носят точки.

Обстановката и колективът са добри. Момчетата са в добро настроение въпреки негативните резултати. Излизахме, създавахме атака. Имахме период с три поредни корнера. Тези ситуации трябва да са повече. Не бих казал страх, а респект. Когато си в серия от негативни резултати, имаш едно наум да не приемаш рискове, защото срещу такива отбори всяка грешка е фатална", каза Георги Русев.

