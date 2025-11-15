Християн Петров: Трудно е, когато и хората от страната не са зад теб

Защитникът на България Християн Петров говори след загубата с 0:2 от Турция в Бурса. Бранителят изрази надежда, че нещата ще тръгнат в положителна посока, след което разкри, че е много трудно, когато дори хората от страната не стоят зад националния ни отбор.

"Дадохме всичко от себе си и мисля, че показахме по-добро лице от срещата в София. Имахме своите шансове в атака. Турция има класни футболисти за много милиони. Можем само да се гордеем с това.

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

Опитваме се да потушим това притеснение, обаче е много трудно. Сами виждате - няма резултати. Трудно е, когато и хората от страната не са зад теб. Опитваме се да бъдем заедно и да си помагаме целия отбор.

Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

Виждаме, че отборите в нашата група са по-класни от нас. Трябва да дадем всичко от себе си срещу Грузия. Днес се борихме, имахме шансове и да се надяваме, че нещата ще тръгнат в положителна насока", сподели Петров.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto