Националите се завърнаха от Турция

Националният отбор на България се завърна от Турция след мача от група "Е" на квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

Това се случи малко преди 1:00 часа сутринта бълграско време след едночасов полет от Бурса, където "лъвовете" гостуваха на един от най-интересните стадиони в света.

Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

За съжаление, "трикольорите" отстъпиха с 0:2, като те продължават да нямат точков актив след пет изиграни мача.