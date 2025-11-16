Популярни
Националите се завърнаха от Турция

  • 16 ное 2025 | 00:52
  • 1439
  • 16
Националите се завърнаха от Турция

Националният отбор на България се завърна от Турция след мача от група "Е" на квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо
Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

Това се случи малко преди 1:00 часа сутринта бълграско време след едночасов полет от Бурса, където "лъвовете" гостуваха на един от най-интересните стадиони в света.

Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"
Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

За съжаление, "трикольорите" отстъпиха с 0:2, като те продължават да нямат точков актив след пет изиграни мача.

