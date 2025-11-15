Популярни
  3. Кръстев: От много години излизаме страшно смачкани! Ние сме продукт на държавата

Кръстев: От много години излизаме страшно смачкани! Ние сме продукт на държавата

  • 15 ное 2025 | 21:24
  • 6854
  • 21

Полузащитникът на България Филип Кръстев коментира поражението на тима с 0:2 от Турция в мач от световните квалификации.

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо
Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

"Днес създадохме повече положения от последните няколко мача. Показахме през втората част, че можем да играем футбол. От много години излизаме страшно смачкани психически и не си вярваме. Това трябва да се промени. Хората, които ни критикуват, не са по-различни от нас. Всички трябва да се подкрепяме и да си вярваме. Не сме на нивото, на което трябва да бъдем, но трябва да продължим да си вярваме.

Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената
Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

Ние сме продукт на държавата. Не сме по-различни от хората, които гледат пред телевизора. Когато сме толкова зле, хората ни се подиграват и ставаме за смях, така цялата държава става за смях. Това трябва да се промени.

Днес играхме футбол през второто полувреме, а това е положителен знак", заяви Кръстев.

