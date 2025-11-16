Монтела: Поздравявам България!

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела посочи важни моменти при победата им с 2:0 над България в Бурса в петия мач от Група “Е” на квалификациите в зона “УЕФА” за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

"Първо искам да поздравя нашите играчи. Не беше лесен мач. Поздравявам и България. Допуснахме няколко положения през второто полувреме, което беше малко разочароващо. Съжаляваме за контузията на Каан Айхан. Той имаше проблем и преди мача и състоянието му ще бъде определено утре сутринта", каза Монтела.

След това турският селекционер говори и за очакванията си относно следващия мач на южните ни съседи, който е срещу европейския шампион Испания.

„Това е мач, който няма да има голямо значение по отношение на класирането, но е важен за нас. Запазихме играчите си за този мач в днешния с ротация и смени. Какъвто и състав да използваме, конкуренцията е много силна. Имаме доверие във всички наши играчи“, добави Монтела.

Накрая специалистът говори отделно за представянето на Керем Актюркоглу, както и ентусиазма на феновете в Бурса, дошли да изгледат мача на “Крокодила”.

„Изпитахме невероятна страст в Бурса. Това ни развълнува. Един мой италиански приятел каза, че за първи път вижда такава атмосфера тук в живота си. Керем мотивира отбора чудесно. Искаме да излезем с пълен състав през март и вземаме необходимите решения за това”, завърши Монтела.