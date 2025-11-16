Популярни
Монтела: Поздравявам България!

  16 ное 2025 | 07:51
Селекционерът на Турция Винченцо Монтела посочи важни моменти при победата им с 2:0 над България в Бурса в петия мач от Група “Е” на квалификациите в зона “УЕФА” за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо
Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

"Първо искам да поздравя нашите играчи. Не беше лесен мач. Поздравявам и България. Допуснахме няколко положения през второто полувреме, което беше малко разочароващо. Съжаляваме за контузията на Каан Айхан. Той имаше проблем и преди мача и състоянието му ще бъде определено утре сутринта", каза Монтела.

След това турският селекционер говори и за очакванията си относно следващия мач на южните ни съседи, който е срещу европейския шампион Испания.

„Това е мач, който няма да има голямо значение по отношение на класирането, но е важен за нас. Запазихме играчите си за този мач в днешния с ротация и смени. Какъвто и състав да използваме, конкуренцията е много силна. Имаме доверие във всички наши играчи“, добави Монтела.

Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената
Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

Накрая специалистът говори отделно за представянето на Керем Актюркоглу, както и ентусиазма на феновете в Бурса, дошли да изгледат мача на “Крокодила”.

Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"
Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

„Изпитахме невероятна страст в Бурса. Това ни развълнува. Един мой италиански приятел каза, че за първи път вижда такава атмосфера тук в живота си. Керем мотивира отбора чудесно. Искаме да излезем с пълен състав през март и вземаме необходимите решения за това”, завърши Монтела.

