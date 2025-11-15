Мартин Георгиев: Показахме добър футбол на моменти

Защитникът на България Мартин Георгиев сподели мнението си след поражението от Турция с 0:2 в Бурса. Бранителят на "лъвовете" заяви, че отборът е показал добър футбол на моменти и се надява на по-позитивни дни в бъдеще.

"Тежък мач. Показахме добър футбол на моменти. Надявам се в следващия цикъл да покажем още по-добри игри и да се надяваме на по-позитивни дни. Треньорът каза, че е доволен от нас и че показваме израстване. Всеки един мач е важен. Излизаме да дадем най-доброто от себе си и се надяваме да победим Грузия.

Противниците са тежки. Ние ще си направим нашия анализ и се надявам в следващите мачове да подобрим резултатите. Удоволствие е да играеш пред такава публика. Трудно беше и смятам, че се стараем да даваме най-доброто от себе си.

Има негативни коментари. Предполагам, че е нормално, предвид това, че сме без точка. Във всеки мач излизаме с нагласа за победа", заяви Георгиев.

