  1. Sportal.bg
  2. България
  Мартин Георгиев: Показахме добър футбол на моменти

Мартин Георгиев: Показахме добър футбол на моменти

  • 15 ное 2025 | 21:54
  • 446
  • 1

Защитникът на България Мартин Георгиев сподели мнението си след поражението от Турция с 0:2 в Бурса. Бранителят на "лъвовете" заяви, че отборът е показал добър футбол на моменти и се надява на по-позитивни дни в бъдеще.

"Тежък мач. Показахме добър футбол на моменти. Надявам се в следващия цикъл да покажем още по-добри игри и да се надяваме на по-позитивни дни. Треньорът каза, че е доволен от нас и че показваме израстване. Всеки един мач е важен. Излизаме да дадем най-доброто от себе си и се надяваме да победим Грузия.

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо
Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

Противниците са тежки. Ние ще си направим нашия анализ и се надявам в следващите мачове да подобрим резултатите. Удоволствие е да играеш пред такава публика. Трудно беше и смятам, че се стараем да даваме най-доброто от себе си.

Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената
Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

Има негативни коментари. Предполагам, че е нормално, предвид това, че сме без точка. Във всеки мач излизаме с нагласа за победа", заяви Георгиев.

Снимки: Startphoto

