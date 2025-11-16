Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. "Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

  • 16 ное 2025 | 10:02
  • 1380
  • 0
"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

Националният отбор по футбол на България отново е във фокуса на вниманието. Олицетворение на държавата ли е представянето на тима и мачкан ли е националният отбор заради общата атмосфера в българския спорт и общество? И също така - предстои ли лидерска промяна сред играчите? Това са ключовите теми, които ще обсъдим в предстоящото LIVE издание на "Вабанк" в YouTube канала на Sportal.bg, където ще анализираме поведението, манталитета и натиска, под който националите функционират. Ще говорим и за това какво липсва на терена – характер или ясна посока? И появяват ли се нови лидери, които могат да променят облика на отбора? Разговорът ще бъде открит, директен и без излишни клишета.

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо
Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо
 Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената
Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената
Кръстев: От много години излизаме страшно смачкани! Ние сме продукт на държавата
Кръстев: От много години излизаме страшно смачкани! Ние сме продукт на държавата

И вие зрителите можете да сте част от дискусията. По време на живото предаване всеки може да се включи с мнение, въпрос или коментар в чата, а най-интересните от тях ще бъдат прочетени и обсъдени в ефир. Гледайте ни на живо - започваме в 11:00!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Контузен в Марица (Милево)

Контузен в Марица (Милево)

  • 16 ное 2025 | 09:30
  • 570
  • 0
Струмска слава с нова победа у дома

Струмска слава с нова победа у дома

  • 16 ное 2025 | 09:10
  • 750
  • 0
Треньорът на Кюстендил донесе победа нас Симитли

Треньорът на Кюстендил донесе победа нас Симитли

  • 16 ное 2025 | 09:01
  • 808
  • 0
Проблеми за капитана на Септември (Тервел)

Проблеми за капитана на Септември (Тервел)

  • 16 ное 2025 | 09:00
  • 641
  • 1
Кръгът във Втора лига продължава с шест мача

Кръгът във Втора лига продължава с шест мача

  • 16 ное 2025 | 08:23
  • 4397
  • 1
Националите се завърнаха от Турция

Националите се завърнаха от Турция

  • 16 ное 2025 | 00:52
  • 10686
  • 36
Виж всички

Водещи Новини

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

  • 15 ное 2025 | 20:53
  • 101525
  • 474
Кръгът във Втора лига продължава с шест мача

Кръгът във Втора лига продължава с шест мача

  • 16 ное 2025 | 08:23
  • 4397
  • 1
Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

  • 16 ное 2025 | 10:55
  • 471
  • 1
Започва последният кръг от квалификациите в зона “УЕФА”

Започва последният кръг от квалификациите в зона “УЕФА”

  • 16 ное 2025 | 08:48
  • 2968
  • 1
Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

  • 16 ное 2025 | 08:10
  • 7620
  • 11