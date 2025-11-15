Време е за една декада квалификации с европейски привкус

В днешния 15-и ноември (събота) ще се изиграят 10 нови срещи от квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико от зона “УЕФА”. До голяма степен резултатите от тях ще решат сигурните участници на световните футболни финали в Северна Америка. Евентуални изненади обаче могат да объркат сметките на върха в различните групи и да заплетат битката за заключителния кръг.

Със сигурност всички погледи ще бъдат вперени в Бурса, където Турция посреща България. “Лъвовете” излизат да бранят собствената си чест и да вземат реванш за онова 1:6 преди два месеца на “Васил Левски”.

Южните ни съседи пък ще гонят задължителен успех, за да изхвърлят Грузия от битката за второто място и да продължат гонитбата с Испания за лидерската позиция. Този мач стартира от 19:00 часа, като по същото време започва и другият мач от групата.

Иначе програмната схема за деня започва със срещата между Казахстан и Белгия от 16:00 часа българско време. “Червените” дяволи водят в класирането на група “J” само с точка пред втория Северна Македония, който обаче е и с мач повече. Реалната опасност идва от третия Уелс, който от 19:00 посреща боксовата круша в групата Лихтенщайн, който все още дори не е отбелязал гол от началото на квалификационния цикъл. Така при евентуална грешна стъпка на белгийците и три точки за островитяните ще видим изключителна драма в последния кръг, когато разликата между първото и третото място може да бъде само точка или две преди началото на срещите.

От 19:00 ще видим още един мач. Той е между Австрия и Кипър, като при евентуален успех австрийците ще си гарантират поне второто място. Другият мач от група “Н” ще започне от 21:45 часа, където Румъния ще преследва задължителна победа срещу Босна и Херцеговина. В противен случай всичко приключва за северните ни съседи и надеждите им да преследват баражното второ място ще приключат.

От 21:45 ще се изиграят още четири мача от други две групи. В група “С” Дания и Шотландия вече си гарантираха първите две места, като те продължават битката за това кой ще отиде директно на световните футболни финали и кой ще трябва да изиграе допълнителен бараж. Директният мач ще бъде в последния кръг, а днес “гайдарите” ще имат визита на Гърция, докато датчаните ще приемат Беларус.

Интересно е и положението в група “В”. Словения посреща Косово, преследвайки последния си шанс да се закачи в битката за второто място. Това ще стане само при победа, тъй като днешният им съперник води пред тях с четири точки. Междувременно Швейцария приема Швеция. Дори само точка за “кръстоносците” при определени обстоятелства може да подпечата визите за Северна Америка. Скандинавците пък преди началото на мачовете имат само теоретични шансове за евентуален бараж, тъй като в първите четири мача сънародниците на Златан Ибрахимович стигнаха само до едно равенство и цели три загуби.