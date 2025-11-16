Започва последният кръг от квалификациите в зона “УЕФА”

В днешния 16-и ноември (неделя) ще се изиграят нови осем срещи от квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико от зона “УЕФА”. Те са началото на края на пресявките на Стария континент, тъй като това са срещите от последния кръг в отделните групи, а след тях в началото на идната година ще видим и първите баражи.

Програмната схема ще бъде открита с два ранни мача от 16:00 часа българско време. Португалия направи грешка в миналия кръг и сега ще трябва да гони задължителна победа срещу последния Армения, който не се бори за нищо. В другия двубой Унгария приема Ейре, като това се явява директен спор за баражното второ място в група “F”, но при определени обстоятелства “маджарите” биха могли да излязат начело и да се класират директно за финалите в Северна Америка.

Още четири мача от две групи стартират в 19:00. В група “D” Франция и Азербайджан излизат в мач без значение. “Петлите” са първи и ще останат такива при какъвто и да е резултат. Същото важи и за азерите, които са последни и не просто няма как да се борят за бараж, а каквото и да стане, ще останат на дъното. Не това важи обаче за сблъсъка между Исландия и Украйна. Съперниците започват турнирния ден с равен брой точки, но островитяните са на полпозишън заради по-добрата си голова разлика. Украинците пък ще бъдат допълнително затруднени, тъй като тяхното домакинство ще бъде чисто символично и ще приемат мача на стадион “Войска Полскего” във Варшава, Полша заради руската военна агресия, която вече почти четири години затруднява нормалното провеждане на спортния календар в страната.

По същото време са и срещите от група “K”, като и двете няма да имат никакво влияние върху крайните позиции. Сърбия загуби вече всякакви шансове да се класира за баражите, а и няма как да отстъпи третото място, така че ще изиграе мач за собствената си чест на стадион “Дубочица” в Лесковац. Албания от своя страна приема Англия в Тирана и ще опита да събере опит за баражите.

В 21:45 часа ще започне края на турнирния ден, когато паралелно ще се изиграят заключителните срещи от група “I”. Италия приема Норвегия на “Джузепе Меаца” в Милано и при победа ще изравни с Норвегия на първото място. Холанд и компания обаче имат смазваща голова разлика от +25 преди първия съдийски сигнал, докато момчетата на Дженаро Гатузо са с +12, което означава, че трябва да гонят победа поне със седем гола разлика, ако искат да изместят скандинавците от първото място. Това означава, че почти сигурно “адзурите” ще играят на бараж, което започва да им навява лоши спомени от последните два квалификационни цикъла за Мондиалите през 2018 г. (Русия) и 2022 г. (Катар), на които така и не се класираха. Другият мач в групата е между Израел и Молдова, който също ще се проведе на неутрален терен на стадион “Наджирдеи” в Дебрецен, Унгария заради военната обстановка в Близкия Изток, където също от края на 2023 г. международен футбол не се играе.