Сърбите осъществиха пълен обрат след почивката за първи успех под ръководството на новия селекционер

Сърбия спечели с 2:1 домакинството си на Латвия в последен мач на двата отбора от световните квалификации в зона “УЕФА”. Александър Катай (49’) и Александър Станкович (60’) бяха точни за “белите орли”. И двамата футболисти, които се разписаха за домакините се появиха от пейката и вкараха своите попадения след почивката. Единственият гол за гостите пък бе дело на Владислав Гутковскис (12’). Това бе и първи успех под ръководството на новия селекционер на тима Велко Паунович, който застана начело на тима след оставката на Драган Стойкович. Гостите изиграха добра първата част, когато вкараха и своето попадение, но след почивката сърбите изцяло контролираха случващото се на терена и осъществиха пълен обрат.

Срещата започна по отличен начин за латвийците, които успяха да отнемат една топка в средата на терена и след изключително бързо пренасяне в противниковата половина се стигне до успоредно подаване към Гутковскис, който отблизо простреля Предраг Райкович. До края на първата част играчите на имаха още няколко много добри възможности да удвоят своята преднина, а Гутковскис трябва да съжалява, че не се оттегли на почивката с повече от един гол на своята сметка. Велко Паунович взе мерки и осъществи цели три промени на почивката в опит да промени ставащото на терена. Това даде много бързо резултат в 49-ата минута, когато появилият се от пейката Александър Катай реализира изравнително попадение. “Белите орли” в 52-ата минута можеха да получат дузпа след игра с ръка на Робертс Вейпс в наказателното поле, но съдията подмина положението. Точно след час игра Андрия Живкович направи отлично центриране от десния фланг, а Александър Станкович с глава оформи пълния обрат за Сърбия с първото си попадение за националния тим.

Натискът на домакините се усили в минутите до края и те можеха да стигнат и до по-изразителна победа, но пропуснаха няколко добри ситуации. С този успех завършиха и тези не особено положителни квалификации за западните ни съседи, които в крайна сметка останаха на третото място в своята група и не успяха да достигнат и до плейофите за класиране. Латвия пък е на предпоследното място с пет точки.

Снимки: Gettyimages