Съставите на Португалия и Армения

Португалия ще си осигури първото място в група “F” и квота Световното първенство в Северна Америка, ако спечели домакинството си на Армения. Ако иберийците завършат наравно, Унгария може да ги изпревари при победа с четири или повече гола. Тимът на Роберто Мартинес загуби от Ейре преди няколко дни, а по-голямата загуба бе червеният картон на Кристиано Роналдо, който ще пропусне днешния двубой, а е възможно да е наказан и за старта на Мондиала.
В тима на Португалия има цели пет промени от срещата в Дъблин. Нелсон Семедо, Ренато Вейга, Бруно Фернандеш, Рафаел Леао и Гонсало Рамош са сред титулярите за сметка на Гонсало Инасио, Диого Далот, Рубен Невеш, Жоао Феликс и наказания Кристиано Роналдо.
Снимки: Imago