Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Португалия
  3. Съставите на Португалия и Армения

Съставите на Португалия и Армения

  • 16 ное 2025 | 15:20
  • 426
  • 0
Съставите на Португалия и Армения

Португалия ще си осигури първото място в група “F” и квота Световното първенство в Северна Америка, ако спечели домакинството си на Армения. Ако иберийците завършат наравно, Унгария може да ги изпревари при победа с четири или повече гола. Тимът на Роберто Мартинес загуби от Ейре преди няколко дни, а по-голямата загуба бе червеният картон на Кристиано Роналдо, който ще пропусне днешния двубой, а е възможно да е наказан и за старта на Мондиала.

В тима на Португалия има цели пет промени от срещата в Дъблин. Нелсон Семедо, Ренато Вейга, Бруно Фернандеш, Рафаел Леао и Гонсало Рамош са сред титулярите за сметка на Гонсало Инасио, Диого Далот, Рубен Невеш, Жоао Феликс и наказания Кристиано Роналдо.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Феран Торес след рекордния мач: Справихме се наистина добре като отбор

Феран Торес след рекордния мач: Справихме се наистина добре като отбор

  • 16 ное 2025 | 13:41
  • 606
  • 0
Холанд: Чувствам отговорността да изведа Норвегия до Световното първенство

Холанд: Чувствам отговорността да изведа Норвегия до Световното първенство

  • 16 ное 2025 | 13:27
  • 648
  • 0
Юнайтед показва знаци на подобрение, смята Фъргюсън

Юнайтед показва знаци на подобрение, смята Фъргюсън

  • 16 ное 2025 | 13:00
  • 798
  • 0
Италия ще се класира за Мондиала, убеден е селекционерът на Норвегия

Италия ще се класира за Мондиала, убеден е селекционерът на Норвегия

  • 16 ное 2025 | 12:34
  • 1317
  • 0
Гатузо: Ако още отсега мислим за плейофите, ще се уморим

Гатузо: Ако още отсега мислим за плейофите, ще се уморим

  • 16 ное 2025 | 12:00
  • 1383
  • 0
Кейн: За да имаш шансове за „Златната топка“, трябва да печелиш големи трофеи

Кейн: За да имаш шансове за „Златната топка“, трябва да печелиш големи трофеи

  • 16 ное 2025 | 11:05
  • 988
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Втора лига на живо: финландец вкара за Локо (ГО)

Втора лига на живо: финландец вкара за Локо (ГО)

  • 16 ное 2025 | 15:25
  • 12308
  • 5
"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

  • 16 ное 2025 | 10:02
  • 11111
  • 37
Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

  • 16 ное 2025 | 14:52
  • 4397
  • 2
Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

  • 16 ное 2025 | 10:55
  • 8818
  • 27
Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

  • 16 ное 2025 | 08:10
  • 12670
  • 14