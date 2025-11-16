Съставите на Португалия и Армения

Португалия ще си осигури първото място в група “F” и квота Световното първенство в Северна Америка, ако спечели домакинството си на Армения. Ако иберийците завършат наравно, Унгария може да ги изпревари при победа с четири или повече гола. Тимът на Роберто Мартинес загуби от Ейре преди няколко дни, а по-голямата загуба бе червеният картон на Кристиано Роналдо, който ще пропусне днешния двубой, а е възможно да е наказан и за старта на Мондиала.

В тима на Португалия има цели пет промени от срещата в Дъблин. Нелсон Семедо, Ренато Вейга, Бруно Фернандеш, Рафаел Леао и Гонсало Рамош са сред титулярите за сметка на Гонсало Инасио, Диого Далот, Рубен Невеш, Жоао Феликс и наказания Кристиано Роналдо.

Le onze du Portugal pour affronter l'Arménie. 🇵🇹🇦🇲 pic.twitter.com/cwk1V0RTYw — Trivela (@Trivela_FR) November 16, 2025

Снимки: Imago