Албания - Англия, съставите

  16 ное 2025 | 17:58
Англия гостува на Албания в мач от десетия кръг на квалификациите в зона “УЕФА” за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. “Трите лъва” вече си осигуриха място на Мондиал 2026, а домакините от Албания ще играят в плейофите. Футболистите на Томас Тухел ще искат да продължат перфектното си представяне, в което имат седем победи от толкова двубоя в групата и голова разлика от 20:0. От своя страна домакините пък ще имат възможност да направят сериозна заявка за своето участие догодина, ако днес успеят да спрат идеалната серия на гостите.

Наставникът на Англия Томас Тухел показва, че няма намерение да подценява днешния сблъсък и на терена са лидерите на “трите лъва” Хари Кейн, Деклан Райс и Джон Стоунс, за които имаше различни предположения, че може и да не започнат двубоя. Дийн Хендерсън получава възможност на вратата на тима от първата минута, а Джуд Белингам се завръща в титулярния състав. Голмайсторът от преди няколко дни Еберечи Езе и Джаред Боусен ще подпомагат Кейн в атака.

Домакините от Албания ще опитват да противодействат на гостите с идентична схема. Опитният Томаш Стракоша е на вратата на тима, а Берат Джимсити ще си партнира с Ардиан Исмайли в центъра на отбраната. Недим Байрами, Мюрон Узуни и Арбер Ходжа пък ще са в предни позиции.

Снимки: Gettyimages

