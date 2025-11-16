Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ейре
  3. Ейре направи чудото и изхвърли Унгария

Ейре направи чудото и изхвърли Унгария

  • 16 ное 2025 | 18:07
  • 6900
  • 6
Ейре направи чудото и изхвърли Унгария

Отборът на Ейре стигна до героизъм, побеждавайки Унгария с 3:2 като гост в решаващата световна квалификация и измести съперника от второто място, с което се класира за плейофите. Попадението на успеха падна след изтичането на минималното добавено време, като точен беше Трой Парът.

Победител в група “F” пък стана Португалия, който след 9:1 над арменците автоматично си осигури място на Мондиала.

Парът заби и другите два гола за ирландците, а преди дни с другите две попадения донесе триумфа с 2:0 над португалците, с което се оказа жокерът по пътя към баражите.

Така “маджарите” отново няма да играят на Световното първенство, след като за последно го сториха през далечната вече 1986 година в Мексико.

Ирландците пък ще се борят през плейофите за първо участие на мондиал от 2002-ра година насам. Плейофите ще са през март 2026 г.

Унгария и Ейре влязоха в сблъсъка при точка аванс за домакините, а по същото време Португалия приемаше Армения. Това означаваше, че на Доминик Собослай и неговите съотборници им стигаше и реми, а на теория даже имаха шансове за директно класиране при издънка на португалците. Мачовете обаче така се развиха, че в крайна сметка унгарците останаха с празни ръце.

В интерес на истината тимът на Марко Роси доминираше, създаде много повече положения, но пропусна множество от тях, преди в края да се срине.

Още в 4-тата Данил Лукач беше точен след асистенция на Собослай. В 15-ата Парът изравни от дузпа, но в 37-ата друг играч на Ливърпул - Милош Керкез, подаде към неуморимия Барнабаш Варга, който порази за 2:1 мрежата на бившия страж на мърсисайдци Куивин Келъхър. И двете попадения за домакините дойдоха “на ръба” на засадата.

После “маджарите” пропиляха поредица от шансове, след което към края ирландците се разиграха. В 80-ата Парът изравни с едва първия точен шут на тима за втората част.

След като вече на гостите им трябваше още само един гол, те станаха още по-опасни. “Пушкаш Арена” започна да трепери, като в първите секунди на добавеното време вратарят на Унгария Денес Дибуш спаси сигурен гол след удар на Джони Кени.

Футболистите на Ейре обаче дочакаха своя миг, като Парът заби третото попадение за 3:2.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Португалия се класира за Световното след два хеттрика и голова фиеста

Португалия се класира за Световното след два хеттрика и голова фиеста

  • 16 ное 2025 | 17:55
  • 12027
  • 20
Феран Торес след рекордния мач: Справихме се наистина добре като отбор

Феран Торес след рекордния мач: Справихме се наистина добре като отбор

  • 16 ное 2025 | 13:41
  • 1168
  • 0
Холанд: Чувствам отговорността да изведа Норвегия до Световното първенство

Холанд: Чувствам отговорността да изведа Норвегия до Световното първенство

  • 16 ное 2025 | 13:27
  • 1184
  • 0
Юнайтед показва знаци на подобрение, смята Фъргюсън

Юнайтед показва знаци на подобрение, смята Фъргюсън

  • 16 ное 2025 | 13:00
  • 1375
  • 0
Италия ще се класира за Мондиала, убеден е селекционерът на Норвегия

Италия ще се класира за Мондиала, убеден е селекционерът на Норвегия

  • 16 ное 2025 | 12:34
  • 1934
  • 0
Гатузо: Ако още отсега мислим за плейофите, ще се уморим

Гатузо: Ако още отсега мислим за плейофите, ще се уморим

  • 16 ное 2025 | 12:00
  • 1907
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 24189
  • 10
"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

  • 16 ное 2025 | 10:02
  • 18604
  • 52
Албания - Англия, съставите

Албания - Англия, съставите

  • 16 ное 2025 | 17:58
  • 1424
  • 2
Съставите на Азербайджан и Франция, Дешан залага на изцяло нов състав

Съставите на Азербайджан и Франция, Дешан залага на изцяло нов състав

  • 16 ное 2025 | 18:19
  • 767
  • 2
Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

  • 16 ное 2025 | 14:52
  • 9354
  • 6
Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

  • 16 ное 2025 | 10:55
  • 16263
  • 37