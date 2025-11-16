Ейре направи чудото и изхвърли Унгария

Отборът на Ейре стигна до героизъм, побеждавайки Унгария с 3:2 като гост в решаващата световна квалификация и измести съперника от второто място, с което се класира за плейофите. Попадението на успеха падна след изтичането на минималното добавено време, като точен беше Трой Парът.

Troy Parrott hat-trick!



Hungary is out! Ireland is in play off now!

World Cup Qualification | 🏆 Hungary 2-3 Irelandpic.twitter.com/grrMqmN7Su — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 16, 2025

Победител в група “F” пък стана Португалия, който след 9:1 над арменците автоматично си осигури място на Мондиала.

Парът заби и другите два гола за ирландците, а преди дни с другите две попадения донесе триумфа с 2:0 над португалците, с което се оказа жокерът по пътя към баражите.

Така “маджарите” отново няма да играят на Световното първенство, след като за последно го сториха през далечната вече 1986 година в Мексико.

Ирландците пък ще се борят през плейофите за първо участие на мондиал от 2002-ра година насам. Плейофите ще са през март 2026 г.

Унгария и Ейре влязоха в сблъсъка при точка аванс за домакините, а по същото време Португалия приемаше Армения. Това означаваше, че на Доминик Собослай и неговите съотборници им стигаше и реми, а на теория даже имаха шансове за директно класиране при издънка на португалците. Мачовете обаче така се развиха, че в крайна сметка унгарците останаха с празни ръце.

В интерес на истината тимът на Марко Роси доминираше, създаде много повече положения, но пропусна множество от тях, преди в края да се срине.

Още в 4-тата Данил Лукач беше точен след асистенция на Собослай. В 15-ата Парът изравни от дузпа, но в 37-ата друг играч на Ливърпул - Милош Керкез, подаде към неуморимия Барнабаш Варга, който порази за 2:1 мрежата на бившия страж на мърсисайдци Куивин Келъхър. И двете попадения за домакините дойдоха “на ръба” на засадата.

После “маджарите” пропиляха поредица от шансове, след което към края ирландците се разиграха. В 80-ата Парът изравни с едва първия точен шут на тима за втората част.

След като вече на гостите им трябваше още само един гол, те станаха още по-опасни. “Пушкаш Арена” започна да трепери, като в първите секунди на добавеното време вратарят на Унгария Денес Дибуш спаси сигурен гол след удар на Джони Кени.

Футболистите на Ейре обаче дочакаха своя миг, като Парът заби третото попадение за 3:2.