Украйна отива на плейофите след късна драма срещу Исландия

В директна битка с Исландия тимът на Украйна си заслужи участие на плейофите за класиране за Мондиал 2026. Тимът на воюващата с Русия държава надви северняците с 2:0 във Варшава с късни голове в решаващ мач от последния кръг в група “D”, с което финишира на втора позиция. Победител в групата и финалист на СП е Франция.

Равенството щеше да прати Исландия напред заради по-добра голова разлика, заради което украинците хвърлиха всички сили. Те стигнаха до мечтаните голове чрез Олександър Зубков в 83-тата и Олексий Гуцуляк в добавеното време.

Така Украйна ще има шанс да се бори за второто си участие на световно първенство, след като предишният път беше през 2006 година.

Исландия пък отново остана извън борда, като също има само една поява на мондиал в историята си - през 2018 г.

Нуждата на Украйна от задължителна победа предопредели ролите на стадиона във Варшава, заради което отбрът на Серхий Ребров трябваше да атакува. В 24-тата минута гредата лиши “синьо-жълтите” от попадение. После в течение на двубоя своите шансове имаха и исландците, като под рамката Анатолий Трубин се отличи с намеси в 48-ата и после в 77-ата минута.

В 82-рата последователни удари на Яремчук бяха отразени от вратаря на Исландия и това беше напът да отчая феновете на Украйна.

Секунди по-късно обаче влезлият като резерва Гуцуляк продължи с глава към Зубков, който беше точен за 1:0.

После - в добавеното време - украинците стигнаха и до второ попадение, дело на самия Гуцуляк.