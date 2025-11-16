Популярни
Израел се затрудни с Молдова само до почивката

  • 16 ное 2025 | 23:37
Израел се затрудни с Молдова само до почивката

Израел завърши квалификациите за Мондиал 2026 с очаквана победа срещу аутсайдера в група "I" Молдова. Отборът на Ран Бен Шимон се наложи с 4:1 на неутрален терен в Дебрецен и събра 12 точки, с които финишира на трето място в крайното класиране. Молдовците останаха последни с едва 1 точка в актива си.

Символичните гости играха почти цял мач с човек по-малко заради червен картон на Серджиу Перчун в 18-ата минута. Въпреки това, те бяха равностойни до почивката, но след нея Израел тотално доминираше и стигна до изразителен успех.

Перчун задържа откъснал се противников нападател в 18-ата минута, което му костваше изгонването, а Израел получи дузпа, реализирана от Дор Тургеман. В 37-ата минута обаче Йон Николаеску успя да възстанови равенството при една от малкото опасни атаки на Молдова до почивката.

През второто полувреме численото неравенство си каза думата. Рой Ревиво вкара за 2:1 в 65-ата минута, а в 85-ата Елиел Перец съвсем отчая молдовците. Малко преди изтичането на редовното време Владислав Бабогло си вкара автогол и оформи крайния резултат.

