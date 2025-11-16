Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Франция
  3. Съставите на Азербайджан и Франция, Дешан залага на изцяло нов състав

Съставите на Азербайджан и Франция, Дешан залага на изцяло нов състав

  • 16 ное 2025 | 18:19
  • 779
  • 2
Съставите на Азербайджан и Франция, Дешан залага на изцяло нов състав

Франция вече си осигури първото място в група “D” на световните квалификации и място на Мондиал 2026. “Петлите” гостуват на Азербайджан в последния си мач. Някои основни играчи на тима вече напуснаха лагера. Килиан Мбапе, Едуардо Камавинга и Ману Коне се завърнаха по клубовете си.

Днешната среща позволява на Дидие Дешан да даде шанс за изява на играчи, които по-рядко попадат в тима и той е направил 11 промени, като е заложил на изцяло нов отбор. Юго Екитике ще бъде на върха на атаката, а част са Жан-Филип Матета, Кристофър Нкунку и Манес Аклиуш. В халфовата линия са Кефрен Тюрам и Уарен Заир-Емери.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Португалия се класира за Световното след два хеттрика и голова фиеста

Португалия се класира за Световното след два хеттрика и голова фиеста

  • 16 ное 2025 | 17:55
  • 12072
  • 20
Феран Торес след рекордния мач: Справихме се наистина добре като отбор

Феран Торес след рекордния мач: Справихме се наистина добре като отбор

  • 16 ное 2025 | 13:41
  • 1171
  • 0
Холанд: Чувствам отговорността да изведа Норвегия до Световното първенство

Холанд: Чувствам отговорността да изведа Норвегия до Световното първенство

  • 16 ное 2025 | 13:27
  • 1188
  • 0
Юнайтед показва знаци на подобрение, смята Фъргюсън

Юнайтед показва знаци на подобрение, смята Фъргюсън

  • 16 ное 2025 | 13:00
  • 1375
  • 0
Италия ще се класира за Мондиала, убеден е селекционерът на Норвегия

Италия ще се класира за Мондиала, убеден е селекционерът на Норвегия

  • 16 ное 2025 | 12:34
  • 1934
  • 0
Гатузо: Ако още отсега мислим за плейофите, ще се уморим

Гатузо: Ако още отсега мислим за плейофите, ще се уморим

  • 16 ное 2025 | 12:00
  • 1907
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 24200
  • 10
"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

  • 16 ное 2025 | 10:02
  • 18617
  • 52
Албания - Англия, съставите

Албания - Англия, съставите

  • 16 ное 2025 | 17:58
  • 1435
  • 3
Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

  • 16 ное 2025 | 14:52
  • 9358
  • 6
Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

  • 16 ное 2025 | 10:55
  • 16272
  • 37