Съставите на Азербайджан и Франция, Дешан залага на изцяло нов състав

Франция вече си осигури първото място в група “D” на световните квалификации и място на Мондиал 2026. “Петлите” гостуват на Азербайджан в последния си мач. Някои основни играчи на тима вече напуснаха лагера. Килиан Мбапе, Едуардо Камавинга и Ману Коне се завърнаха по клубовете си.

Днешната среща позволява на Дидие Дешан да даде шанс за изява на играчи, които по-рядко попадат в тима и той е направил 11 промени, като е заложил на изцяло нов отбор. Юго Екитике ще бъде на върха на атаката, а част са Жан-Филип Матета, Кристофър Нкунку и Манес Аклиуш. В халфовата линия са Кефрен Тюрам и Уарен Заир-Емери.

🇫🇷 La compo des Bleus face à l'Azerbaïdjan avec, comme prévu, un 11 largement remanié.https://t.co/hG7lLuc1II pic.twitter.com/wTkw8bYr0B — RMC Sport (@RMCsport) November 16, 2025

Снимки: Imago