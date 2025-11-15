Роберто Мартинес с нов коментар за Кристиано Роналдо и неговия червен картон

Популярни
  • 15 ное 2025 | 12:26
Роберто Мартинес отново коментира изгонването на Кристиано Роналдо. Националният селекционер потвърди, че Португалската футболна федерация ще се обърне към ФИФА относно червения картон на капитана, който няма да присъства на „Драгао“ за мача с Армения.

„След мача емоциите може да не са ясни. Реакцията на Кристиано беше реакция на провокация, която започна в началото на мача и дори предния ден, на пресконференцията. Беше реакция на опит да продължи да играе. Това не е насилствено действие, не е насилствен червен картон. Трябва да подготвим добре случая. Би било много несправедливо да има дълга санкция“, започна той.

Запитан защо Кристиано Роналдо все пак не е останал за важния мач с Армения, за да подкрепи морално отбора, Мартинес отговори:

„Когато има контузен или наказан играч, той не е в националния отбор. Защото неговият фокус не е върху играта. Ние работим така. Когато има играч, който не е в списъка за мача, той не остава в националния отбор. Защото фокусът на останалите е да спечелят мача. Тези въпроси са липса на уважение към Кристиано. Той е наказан и не може да бъде тук. Това е нашият начин на работа“.

Снимки: Imago

