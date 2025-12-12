Пулев след поражението: Един удар може да реши всичко

Кубрат Пулев даде първото си интервю след поражението от Мурат Гасиев в Дубай. Българинът застана пред камерата на bTV непосредствено след като бе нокаутиран в шестия рунд от руснака. Ето какво сподели той:

“Чувствам се супер! Благодаря на хората, които ме подкрепяха, но бокс е! Един удар може да реши всичко, все един удар може да пропусне човек. Това е с тия малки ръкавици... няма как, за съжаление ме е яд, че нямаше как да зарадвам българите"

Кобрата загуби световната си титла

“До момента на удара игра като професор. За съжаление, това е бокс...един удар приключва мача”, допълни братът на Кубрат, Тервел Пулев.