  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Пулев след поражението: Един удар може да реши всичко

Пулев след поражението: Един удар може да реши всичко

  • 12 дек 2025 | 23:06
  • 2166
  • 1

Кубрат Пулев даде първото си интервю след поражението от Мурат Гасиев в Дубай. Българинът застана пред камерата на bTV непосредствено след като бе нокаутиран в шестия рунд от руснака. Ето какво сподели той:

“Чувствам се супер! Благодаря на хората, които ме подкрепяха, но бокс е! Един удар може да реши всичко, все един удар може да пропусне човек. Това е с тия малки ръкавици... няма как, за съжаление ме е яд, че нямаше как да зарадвам българите"

Кобрата загуби световната си титла
Кобрата загуби световната си титла

“До момента на удара игра като професор. За съжаление, това е бокс...един удар приключва мача”, допълни братът на Кубрат, Тервел Пулев.

