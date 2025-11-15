Бруно Фернандеш: Роналдо знае, че е допуснал грешка

Бруно Фернандеш беше попитан за изгонването на Кристиано Роналдо в Дъблин при загубата от Република Ирландия. Заради червения си картон капитанът на националния отбор със сигурност пропуска решаващия двубой с Армения.

„Момент, в който Кристиано имаше реакция, която му струваше скъпо. Нещо, което знае, че не е искал да направи, но в крайна сметка се случи. Знае, че е допуснал грешка и за съжаление, не може да ни помогне утре. Вече бяхме в неизгодна позиция в мача, но това усложни нещата още повече, защото играхме с 10 души и нямахме играч, който може да вкарва голове във всеки момент“, заяви той на пресконференция.