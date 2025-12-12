Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

  • 12 дек 2025 | 15:25
  • 1708
  • 2

Българската професионална футболна лига информира, че жребият за четвъртфиналите на SESAME Купа България, ще се състои на 18 декември (четвъртък) от 11:30 часа в Амфитеатралната зала на Национална футболна база Бояна.

ТРЕТИ КРЪГ ФИНАЛНА ФАЗА (1/4-финали)

В този етап участват 8 отбора, които са се класирали от Втория кръг (1/8-финали) в турнира.

Жребият е ПЪЛЕН, всички 8 отбора попадат в една урна, като ще се определят 4 двойки отбори.

Победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5. Домакин на срещата е отборът изтеглен първи в двойката. От този етап за срещите ще функционира системата ВАР.

Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 10-12 февруари 2026.

Това означава, че още на 1/4-финал можем да видим двубой Левски - ЦСКА.

Към момента единственият отбор, който си е осигурил участие за този етап на надпреварата, е Левски. Вчера "сините" надиграха с 3:0 Витоша (Бистрица).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Халф на Лудогорец претърпя операция, аут е за четири месеца

Халф на Лудогорец претърпя операция, аут е за четири месеца

  • 12 дек 2025 | 13:30
  • 1069
  • 0
Марек обяви раздяла с трима футболисти

Марек обяви раздяла с трима футболисти

  • 12 дек 2025 | 13:20
  • 521
  • 0
Димитър Иванов: Редувахме силни със слаби игри

Димитър Иванов: Редувахме силни със слаби игри

  • 12 дек 2025 | 13:02
  • 425
  • 0
Тодор Неделев поднови тренировки

Тодор Неделев поднови тренировки

  • 12 дек 2025 | 12:31
  • 451
  • 0
Беласица представи Антон Карачанаков и трима от Етър

Беласица представи Антон Карачанаков и трима от Етър

  • 12 дек 2025 | 11:37
  • 2022
  • 3
Вихрен привлече крило с близо 100 мача за ЦСКА 1948

Вихрен привлече крило с близо 100 мача за ЦСКА 1948

  • 12 дек 2025 | 11:29
  • 1654
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 20335
  • 57
Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

  • 12 дек 2025 | 15:05
  • 2361
  • 0
Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

  • 12 дек 2025 | 11:32
  • 7734
  • 3
Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

  • 12 дек 2025 | 10:29
  • 8456
  • 14
Везенков и Олимпиакос гонят девета победа в Евролигата

Везенков и Олимпиакос гонят девета победа в Евролигата

  • 12 дек 2025 | 09:52
  • 2965
  • 0