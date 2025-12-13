Анже затрудни още повече положението на Нант

Отборът на Анже откри 16-ия кръг на френската Лига 1 със зрелищна победата с 4:1 срещу предпоследния във временното класиране Нант.
С трите точки "черно-белите" се настаниха комфортно в средата на таблицата и вече имат двуцифрен аванс спрямо зоната на изпадащите, около която традиционно гравитират. "Канарчетата" пък за поредна година сериозно притесниха феновете си, които ще трябва да се надяват в следващите кръгове любимците им рязко да се подобрят, за да избегнат изпадането за трети пореден сезон.
Иначе головата фиеста бе оформена чак след почивката, а през първата част единствен се разписа Химад Абдели, който в 17-ата минута даде аванс на домакините след точно изпълнена дузпа.
В 60-ата минута резултатът придоби по-сериозно изражение след попадението на Сидики Шериф.
Малко преди края на редовното време в 81-вата Фабиен Сентонз минута върна надеждите надеждите на гостите, но съвсем скоро те бяха попарени и в 85-ата минута Анже отново водеше с два гола разлика. Това стана след попадението на Харуна Джибирин. Крайният резултат пък оформи Лилиан Рао-Лисоа в 4-ата минута на добавеното време.