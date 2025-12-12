Унион изненада втория в Бундеслигата и доближи зона "Европа"

Отборът на Унион (Берлин) поднесе сензацията в откриващия мач от 14-ия кръг на германската Бундеслига и надви втория във временното класиране тим на РБ Лайпциг с 3:1 като домакин.

С днешния успех столичани съкратиха на 4 точки разликата до шестото място, което дава право на участие в европейските клубни турнири, докато съперникът от Лайпциг остана на осем пункта от лидера Байерн (Мюнхен), който при успех през уикенда ще дръпне много сериозно на върха.

И четирите гола в мача паднаха след почивката. Оливър Бърк даде аванс на домакините от Берлин в 57-ата минута, но съвсем скоро в 60-ата Тидиам Гомис изравни. Радостта и на гостите обаче не продължи дълго, като в 64-ата минута Илиас Анса върна предимството на Унион. Крайният резултат оформи Тим Скарке в 3-тата минута на добавеното време.