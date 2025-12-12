Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. РБ Лайпциг
  3. Унион изненада втория в Бундеслигата и доближи зона "Европа"

Унион изненада втория в Бундеслигата и доближи зона "Европа"

  • 12 дек 2025 | 23:56
  • 396
  • 0
Унион изненада втория в Бундеслигата и доближи зона "Европа"

Отборът на Унион (Берлин) поднесе сензацията в откриващия мач от 14-ия кръг на германската Бундеслига и надви втория във временното класиране тим на РБ Лайпциг с 3:1 като домакин.

С днешния успех столичани съкратиха на 4 точки разликата до шестото място, което дава право на участие в европейските клубни турнири, докато съперникът от Лайпциг остана на осем пункта от лидера Байерн (Мюнхен), който при успех през уикенда ще дръпне много сериозно на върха.

И четирите гола в мача паднаха след почивката. Оливър Бърк даде аванс на домакините от Берлин в 57-ата минута, но съвсем скоро в 60-ата Тидиам Гомис изравни. Радостта и на гостите обаче не продължи дълго, като в 64-ата минута Илиас Анса върна предимството на Унион. Крайният резултат оформи Тим Скарке в 3-тата минута на добавеното време.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Клинсман смята, Англия има вроден страх от спечелването на трофеи

Клинсман смята, Англия има вроден страх от спечелването на трофеи

  • 12 дек 2025 | 19:46
  • 1006
  • 1
Феновете във Великобритания поискаха от ФА да лобира за намаляване на "позорните" цени на билетите за Световното

Феновете във Великобритания поискаха от ФА да лобира за намаляване на "позорните" цени на билетите за Световното

  • 12 дек 2025 | 19:36
  • 1402
  • 3
Петима дебютанти в групата на Нигерия за Купата на африканските нации

Петима дебютанти в групата на Нигерия за Купата на африканските нации

  • 12 дек 2025 | 19:35
  • 1038
  • 0
Томас Франк: Омръзна ми да отговарям на едни и същи въпроси

Томас Франк: Омръзна ми да отговарям на едни и същи въпроси

  • 12 дек 2025 | 19:10
  • 1301
  • 0
Президентът на Серия "А" разкри дали все още има шанс за Милан - Комо в Пърт

Президентът на Серия "А" разкри дали все още има шанс за Милан - Комо в Пърт

  • 12 дек 2025 | 18:55
  • 707
  • 0
Шефът на МЛС: Ще приемем Салах с отворени обятия, да се свърже с Меси и Мюлер, за да разбере колко са щастливи тук

Шефът на МЛС: Ще приемем Салах с отворени обятия, да се свърже с Меси и Мюлер, за да разбере колко са щастливи тук

  • 12 дек 2025 | 18:36
  • 4362
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Кобрата загуби световната си титла

Кобрата загуби световната си титла

  • 12 дек 2025 | 23:02
  • 40727
  • 243
Пулев след поражението: Един удар може да реши всичко

Пулев след поражението: Един удар може да реши всичко

  • 12 дек 2025 | 23:06
  • 11955
  • 17
Арда излъга Черно море за Купата с един красив, един куриозен и един спорен гол

Арда излъга Черно море за Купата с един красив, един куриозен и един спорен гол

  • 12 дек 2025 | 19:22
  • 38617
  • 84
Разговорът между Слот и Салах даде резултат

Разговорът между Слот и Салах даде резултат

  • 12 дек 2025 | 20:01
  • 26526
  • 20
Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

  • 12 дек 2025 | 15:25
  • 37263
  • 107
Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

  • 12 дек 2025 | 15:05
  • 19591
  • 26