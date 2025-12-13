Популярни
  2. Реал Сосиедад
  Жирона изплува на спасителния бряг след обрат

  • 13 дек 2025 | 00:06
  • 531
  • 0
Отборът на Жирона надви тима на Реал Сосиедад като гост с 2:1 в първи мач от 16-ия кръг на испанската Ла Лига. С успеха каталунците се изкачиха над зоната на изпадащите, докато съперникът от Сан Себастиан остана на опасна близост от тройката на дъното.

Иначе домакините трябва да съжаляват, че пропуснаха да вземат ценни точки, след като поведоха в 35-ата минута с гола на Гонсало Гедеш.

Каталунците обаче надигнаха глава след почивката и двата гола на Виктор Циганков в 76-ата и 84-ата минути изковаха пълния обрат.

