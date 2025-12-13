Жирона изплува на спасителния бряг след обрат

Отборът на Жирона надви тима на Реал Сосиедад като гост с 2:1 в първи мач от 16-ия кръг на испанската Ла Лига. С успеха каталунците се изкачиха над зоната на изпадащите, докато съперникът от Сан Себастиан остана на опасна близост от тройката на дъното.

Иначе домакините трябва да съжаляват, че пропуснаха да вземат ценни точки, след като поведоха в 35-ата минута с гола на Гонсало Гедеш.

🔛 1-0 | ¡A por la segunda parte! pic.twitter.com/YO00qEnknV — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) December 12, 2025

Каталунците обаче надигнаха глава след почивката и двата гола на Виктор Циганков в 76-ата и 84-ата минути изковаха пълния обрат.