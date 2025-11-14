Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Португалия
  3. Циничният жест на „доброто момче“ Роналдо при неговото изгонване

Циничният жест на „доброто момче“ Роналдо при неговото изгонване

  • 14 ное 2025 | 01:08
  • 1339
  • 6
Циничният жест на „доброто момче“ Роналдо при неговото изгонване

Суперзвездата Кристиано Роналдо не успя да увеличи рекордната си голова сметка с фланелката на Португалия при загубата с 0:2 от Ейре. Въпреки това капитанът на шампиона в Лигата на нациите отново привлече вниманието към себе си, но този път с първия си червен картон за националния си отбор, дошъл в неговия 226-и мач за родината му.

Кристиано провали Португалия, но нищо не е загубено
Кристиано провали Португалия, но нищо не е загубено

В 61-вата минута Роналдо си изкара директен червен картон, след като удари с лакът противниковия защитник Дара О'Шей, без дори да е влязъл в единоборство с него. За да влоши ситуацията още повече, точно преди изгонването си Кристиано демонстративно направи циничен жест, с който осмя реакцията на пострадалия съперников футболист. Феновете на домакините обаче не му останаха длъжни и на свой ред повториха неговия жест, докато португалецът преждевременно се прибираше към съблекалнята.

Любопитното е, че цялото това поведение на Роналдо беше в пълно противоречие с думите му на пресконференцията преди мача, когато заяви: „Наистина харесвам тукашните фенове. Подкрепата, която оказват на своя национален отбор, е прекрасна. За мен е удоволствие отново да играя тук. Надявам се да не ме освиркват твърде много утре. Кълна се, че ще се опитам да бъда добро момче. Но, разбира се, аз си върша работата, като се опитвам да спечеля мача и да се разпиша, за да помогна на моя тим“.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Исландия спечели срещу Азербайджан и измести Украйна от второто място

Исландия спечели срещу Азербайджан и измести Украйна от второто място

  • 13 ное 2025 | 21:20
  • 1194
  • 2
Надеждите на Сърбия приключиха на "Уембли", Англия продължава с победите и чистите мрежи

Надеждите на Сърбия приключиха на "Уембли", Англия продължава с победите и чистите мрежи

  • 13 ное 2025 | 23:40
  • 8096
  • 13
Рецитал на Сьорлот и Холанд срещу Естония, само невиждано чудо може да отдалечи Норвегия от Мондиал 2026

Рецитал на Сьорлот и Холанд срещу Естония, само невиждано чудо може да отдалечи Норвегия от Мондиал 2026

  • 13 ное 2025 | 21:07
  • 11903
  • 10
Унгария направи голяма крачка към целта, Варга не спира да бележи

Унгария направи голяма крачка към целта, Варга не спира да бележи

  • 13 ное 2025 | 21:06
  • 3523
  • 0
Кристиано провали Португалия, но нищо не е загубено

Кристиано провали Португалия, но нищо не е загубено

  • 13 ное 2025 | 23:41
  • 13240
  • 238
Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

  • 13 ное 2025 | 23:44
  • 9012
  • 355
Виж всички

Водещи Новини

Кристиано провали Португалия, но нищо не е загубено

Кристиано провали Португалия, но нищо не е загубено

  • 13 ное 2025 | 23:41
  • 13240
  • 238
Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

  • 13 ное 2025 | 23:44
  • 9012
  • 355
Надеждите на Сърбия приключиха на "Уембли", Англия продължава с победите и чистите мрежи

Надеждите на Сърбия приключиха на "Уембли", Англия продължава с победите и чистите мрежи

  • 13 ное 2025 | 23:40
  • 8096
  • 13
Италия се измъчи с Молдова преди сблъсъка с Норвегия

Италия се измъчи с Молдова преди сблъсъка с Норвегия

  • 13 ное 2025 | 23:40
  • 7453
  • 2
Фенербахче препъна Апоел към победа №9 в Евролигата

Фенербахче препъна Апоел към победа №9 в Евролигата

  • 13 ное 2025 | 23:00
  • 10399
  • 1
Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

  • 13 ное 2025 | 16:57
  • 48354
  • 24