Кристиано Роналдо може да отнесе три мача наказание

  • 15 ное 2025 | 11:06
  • 2000
  • 1

Голямата звезда на Португалия Кристиано Роналдо може да бъде наказан с три мача за червения картон, който получи по време на световната квалификация с Ейре. Петкратният носител на “Златната топка” удари с лакът в гърба Дара О’Шей и заслужено бе изгонен, макар и след намесата на ВАР. Заради това той пропуска утрешната среща с Армения, с която Португалия трябва да си осигури първото място и класиране директно за финалите на Световното първенство през следващата година. Големият въпрос е колко мача допълнително ще е санкцията за Роналдо?

Според “Ас”, който цитира дисциплинарния правилник на ФИФА, грубата игра, изразяваща в прекомерна твърдост при борбата за топката, се наказва за минимум два мача. Много е вероятно обаче ситуацията да стане по-лоша за Кристиано Роналдо и неговият удар с лакът да бъде квалифициран като насилствено поведение, което се наказва с минимум три мача. Ето и въпросния текст от правилника, касаещ въпросната санкция: “ три мача или подходящ период от време за агресия, включително удари с лакът, юмрук, ритник, ухапване, плюене или каквато и да е агресия към противник или лице, различно от съдия”.

Ако Кристиано бъде наказан по този параграф, това би означавало, че ще пропусне не един, а два мача на Португалия от Световното първенство, тъй като ако “мореплавателите” не се провалят генерално срещу Армения, което да ги прати на бараж, отборът на Роберто Мартинес няма да има други официални мачове до Мондиала.

Според някои източници ФИФА може да обяви санкцията след жребия за Световното, който е на пети декември.

