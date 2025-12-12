Рууни разкри, че е получавал смъртни заплахи след трансфера си в Юнайтед

Популярни
  • 12 дек 2025 | 20:38
  • 572
  • 0
Бившият нападател на английския национален отбор по футбол Уейн Рууни разкри, че е получавал смъртни заплахи след трансфера от Евертън в Манчестър Юнайтед през 2004, когато бе само на 18-годишна възраст. Той премина на "Олд Трафорд" срещу 27 милиона паунда, след като отказа да продължи договора си с "карамелите". Феновете на Евертън бяха гневни от този ход на Рууни - човек, който бе носил скоро преди това фланелка с надпис "Веднъж син, завинаги син".

"Получавах смъртни заплахи. Къщата на родителите ми бе многократно рисувана със спрейове. В тези случаи трябва по някакъв начин да запазиш самообладание и хората около теб трябва да ти помогнат. Беше много сложно, защото трансферът бе в Манчестър Юнайтед, а Ливърпул и Манчестър са врагове на терена. Все си казвах обаче, че не ми пука. Знаех какво искам и как да го постигна. Просто стиснах зъби", каза Рууни по време на собственото си предаване по BBC Sports.  Рууни прекара 13 сезона в Юнайтед, с който спечели пет титли от Висшата лига и една от Шампионската лига. Той се завърна в Евертън през 2017 и след една година напусна в посока Ди Си Юнайтед в САЩ. Нападателят завърши кариерата си в Дарби Каунти

