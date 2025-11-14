Популярни
  Португалия
  3. Кристиано Роналдо може да пропусне началото на Световното първенство заради червения картон в Дъблин

Кристиано Роналдо може да пропусне началото на Световното първенство заради червения картон в Дъблин

  • 14 ное 2025 | 13:33
  3628
  • 0

Нападателят на Португалия Кристиано Роналдо обяви, че Световното първенство догодина ще бъде последният му голям турнир, но сега е вероятно да пропусне началото му, пише "Би Би Си". Червеният картон, който получи, автоматично води до наказание за един мач, което ще извади мегазвездата от състава за решаващия квалификационен мач срещу Армения в неделя.

Но агресивното поведение на Роналдо в ситуацията за червения картон, даден за удар без топка, може да донесе още един мач допълнително наказание, а тези санкции се изтърпяват единствено в официални мачове.

Ако Португалия постигне победа срещу Армения и се класира директно, следващият им официален мач ще бъде първата им среща от груповата фаза на Световното първенство.

Ако се случи малко вероятното и Португалия не спечели срещу Армения и отиде в плейофите, 40-годишният футболист ще пропусне полуфинала и може би финала.

Предстои заседание на дисциплинарната комисия на ФИФА, която ще вземе решение колко мача наказание да наложи на Роналдо.

