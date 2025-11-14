Бернардо Силва и Рубен Диаш се конфронтираха с феновете на Португалия след снощното фиаско

Две от звездите на португалския национален отбор - Рубен Диаш и Бернардо Силва, влязоха в конфронтация със собствените си фенове след снощната шокираща загуба с 0:2 от Ейре в Дъблин. Напрежението възникна след последния съдийски сигнал, когато играчите на Роберто Мартинес отидоха към гостуващата агитка, за да благодарят на феновете, подкрепили Португалия въпреки продължителното пътуване. Някои от привържениците, раздразнени от представянето на “мореплавателите”, не посрещнаха много дружелюбно играчите. Камерите уловиха как Рубен Диаш посочва с жест един или няколко фена, показвайки, че ги вижда и запомня. След това бранителят се отдалечава и разменя думи със своя съотборник в Манчестър Сити Бернардо Силва, който на свой ред започва да ръкомаха към привържениците и да влиза в разгорещена размяна на реплики с тях въпреки усилията на Жоао Феликс, който се опитва да го успокои и отдалечи.

First Ruben Dias and then Bernardo Silva rowing with Portuguese fans in the away end after losing in Dublin.



Ireland had them all so rattled. pic.twitter.com/Lreo86xnjJ — Balls.ie (@ballsdotie) November 14, 2025

По-рано в хода на мача и изнервения Кристиано Роналдо влезе в конфронтация с публиката, но тук ставаше дума за домакинските фенове, които той се опита да подразни в момента, в който напускаше терена, след като получи заслужен червен картон.

Снимки: Imago