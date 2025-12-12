Разговорът между Слот и Салах даде резултат

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот е включил Мохамед Салах в групата на шампионите за утрешния двубой с Брайтън, информираха преди малко водещите медии на Острова. По-рано днес на своята пресконференция нидерландецът потвърди, че днес ще проведе личен разговор с крилото и в зависимост от това как премине той ще вземе решение за това дали да го включи в разширения състав. Салах беше изваден от групата за гостуването на Интер през седмицата, след като даде емоционално интервю след равенството с Лийдс в събота, в което изрази разочарованието си от това, че остана в три поредни срещи на пейката, както и от цялостното отношение към него. Това породи множество спекулации за бъдещето му, като самият играч дори намекна, че мачът с Брайтън може да бъде последният му за Ливърпул. След него той заминава за участие в турнира за Купата на африканските нации, а след завръщането му зимният трансферен прозорец ще бъде отворен.

🚨 BREAKING: Mo Salah, recalled to the Liverpool squad for the game against Brighton at Anfield. 🇪🇬 pic.twitter.com/CHI5soaJSE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 12, 2025

Днес Слот заяви, че няма причина да не иска Салах да остане в отбора.

Предстои да видим дали утре Салах ще започне като титуляр, или ще остане на скамейката за началото. В четирите мача, в които не започна, Ливърпул записа две победи и две равенства.

Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

Според „Би Би Си“ и „Скай спортс“ Слот е взел лично решението да върне Салах в групата, като смята, че това е в най-добър интерес за клуба, имайки предвид контузиите в офанзивен план, които ограничават избора му.

„Ди Атлетик“ добавя, че проблемите все още съществуват, но има време да бъдат решени в този период, в който Салах няма да играе за Ливърпул заради ангажимента си с Египет. През това време ще има нови срещи между представителите на играча и клуба.

Той може да пропусне до осем мача на мърсисайдци, в случай че „фараоните“ стигнат до финала в Мароко, който е на 18 януари. От началото на сезон Салах отбеляза пет гола в 18 мача във всички турнири.

Следвай ни:

Снимки: Imago