  Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

  • 12 дек 2025 | 15:05
  • 2333
  • 0

Ботев (Пловдив) понесе поредна санкция от страна на ФИФА, разбра Sportal.bg. “Канарчетата” днес са получили трето наказание за регистрация на нови футболисти. Санкцията е вкарана в регистрите с днешна дата и е валидна за три поредни трансферни прозореца.

Какво се случва? ФИФА наложи още една забрана за трансфери на Ботев (Пловдив)
Какво се случва? ФИФА наложи още една забрана за трансфери на Ботев (Пловдив)

Така Ботев вече има три подобни санкции със същата валидност. Първата бе наложена на 24 октомври, а втората на шести ноември. Подобни наказания се дават, когато даден клуб е осъден за задължения към бивш футболист, служител или агент. Скоро след погасяване на задълженията забраната се вдига в кратък срок.

ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори
ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

Ботев не е единственият елитен български отбор, който има три активни подобни санкции, след като ситуацията в Берое е същата. По една забрана имат още Спартак (Варна), Ботев (Враца). С три санкции са също така и Верея и Крумовград, но те в момента са в аматьорските лиги.

