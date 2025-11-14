Кристиано Роналдо с обвинения към селекционера на ирландците

Селекционерът на Ейре Хеймир Халгримсон разкри какво му е казал Кристиано Роналдо при излизането на нападателя от терена след червения му картон в световната квалификация срещу Португалия в четвъртък вечер. Между двамата имаше размяна на реплики, след като голаджията видимо беше ядосан.

Cristiano Ronaldo received his first red card with Portugal in 226 caps against Ireland. 🟥 pic.twitter.com/cxHQTJh1B1 — Epic Red Cards (@epicredcards) November 14, 2025

“Да, той ме “похвали”, че оказвам натиск върху съдията - сподели наставникът на ирландците. - Но слушайте, това нямаше нищо общо с мен. Това беше неговото действие на терена, което му донесе червения картон. Нямаше нищо общо с мен. Освен ако не съм му влязъл в главата. Мисля, че си говорихме достатъчно, когато беше изгонен. Няма за какво повече да се говори. Това беше просто един момент на глупост от негова страна, бих казал.“

Кристиано беше отстранен за удар без топка в 59-ата минута, когато португалците вече губеха с два гола.

Cristiano Ronaldo’s red card against Ireland.🟥 pic.twitter.com/Py1QCVuSVE — Epic Red Cards (@epicredcards) November 14, 2025

Иронично е, че инцидентът между селекционера и Роналдо дойде само дни след като Халгримсон беше заявил, че нападателят „контролира съдията“ по време на първия мач между двата отбора в Португалия, който съставът на Роберто Мартинес спечели с 1:0.

Той каза: „Той не само контролираше съдията, той контролираше целия стадион. Всички фенове подкрепяха действията му. Реферът просто сякаш вървеше по течението. Надявам се, че тук ще бъде обратното, когато сме на „Авива“ [Стадиона, на който се игра мачът в четвъртък]. Очевидно играч не трябва да бъде съдия. Съдиите трябва да са съдии. Надявам се хората тук да го разберат и признаят, че ако искат да влияят на мача, поне да не влияят на съдийството.“

Селекционерът на Ейре: Съзнателно давахме топката на Португалия в определени зони