  1. Sportal.bg
  2. Португалия
  Роберто Мартинес защити Роналдо

  • 14 ное 2025 | 01:36
Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес коментира загубата с 0:2 от Ейре и червения картон на Кристиано Роналдо, получен за удар с лакът в гърба на съперник.

„Съгласен съм, че това е мач, който искаме да забравим, но във футбола се случват такива неща. Всичко, което можеше да се обърка, се обърка. А на домакините всичко им се получи“, заяви Мартинес.

„Разговаряхме с Роналдо. Смятам, че за футболист като Кристиано, който играе в наказателното поле, е трудно. Той постоянно беше в контакт със защитниците, те го държаха“, обясни треньорът.

„Нямаше никаква жестокост, той просто се опита да отблъсне съперника. Не му провървя. На видеоповторението всичко изглежда по-лошо, отколкото беше в действителност“, каза още Мартинес.

„Това е първият му червен картон с националния отбор, невероятно е“, завърши специалистът.

Португалия е лидер в групата си от квалификациите за Мондиал 2026 и ще си гарантира директно класиране, ако победи Армения у дома в неделя.

