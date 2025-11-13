Ейре - Португалия (съставите)

Популярни
  • 13 ное 2025 | 21:01
  • 318
  • 3
Португалия гостува на Ейре в мач от предпоследния кръг на световните квалификации. Двата тима са съперници в група "F", a срещата на "Авива Стейдиъм" в Дъблин започва в 21:45 часа.

Евентуална победа днес ще гарантира на португалците първото място в крайното класиране и ще им осигури директна виза за Мондиал 2026. Равенството ще означава, че в последния си мач Кристиано Роналдо и компания не трябва да губят у дома срещу Армения в неделя.

Ирландците са трети в групата, но все още таят надежди да изместят Унгария от втората позиция. За целта, "детелините" се нуждат от успех днес и от победа в прекия сблъсък с "маджарите".

През октомври Португалия се наложи с 1:0 над Ейре в Лисабон. Куивин Келъхър спаси дузпа, изпълнена от Кристиано Роналдо, но Рубен Невеш зарадва "мореплавателите" с попадение в последните секунди.

Селекционерът на Ейре Хеймир Халгримсон е направил четири промени в състава си в сравнение с предишния двубой между двата отбора. Вместо Райън Манинг, Джейсън Молъмби, Фести Ебоселе и Евън Фъргюсън днес стартират Лиъм Скейлс, Джак Тейлър, Фин Азаз и Трой Парът.

Домакините ще действат с трима централни защитници в лицето на Нейтън Колинс, Дара О'Шей и Джейк О'Брайън, а в предни позиции ще си партнират Парът и Чиедози Огбене.

Рокадите в португлаксия състав са три. Бруно Фернандеш, Педро Нето и Нуно Мендеш отстъпват местата си на Жоао Невеш, Жоао Феликс и Жоао Кансело. В средата на терена до Невеш стартират съотборникът му в Пари Сен Жермен Витиня и Рубен Невеш, а освен Феликс в атаката ще се разчита на капитана Кристиано Роналдо и Бернардо Силва.

Сред резервите Роберто Мартинес е оставил Жоао Палиня, Рафаел Леао, Франсиско Консейсао, Матеуш Нунеш и Тринкао.

Снимки: Imago

