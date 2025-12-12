Популярни

Очаквайте на живо: Кобрата ще защитава световна титла за първи път

  • 12 дек 2025 | 19:12
Кубрат Пулев ще защитава за първи път регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA) в тежка категория. Българинът влиза в битка с Мурат Гасиев в Дубай, а Sportal.bg ще отразява дуела на живо рунд по рунд.

Очаква се двамата боксьори да се качат на ринга в Дубай около 22:00 часа българско време.

Гасиев е бивш шампион в полутежка категория на WBA и IBF. Вече 5 години руснакът се подвизава при най-тежките. Активът му на професионалния ринг е 32 победи, 25 от които с нокаут, и 2 поражения. Шампионът Пулев е по-опитният боец в тази теглова дивизия. Той е и с 12 години по-възрастен от Гасиев, а зад гърба си има мачове за световните титли срещу Владимир Кличко и Антъни Джошуа. Активът му е 32 победи, 14 от които с нокаут, и само 3 поражения.

В килограмите българинът също има предимство. Възпитаникът на ЦСКА "закова" кантара на 115 кг, докато Гасиев е 104,7 кг.

