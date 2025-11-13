Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Световните квалификации в зона "УЕФА" вече са в решаващата си фаза. Днес предстоят 8 мача в 4 от групите, след които можем да научим имената на още два сигурни участника на Мондиал 2026. До момента единственият европейски тим, който си гарантира виза за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, е Англия.

В група "D" финалистът от предишния шампионат на планетата Франция можеше да си свърши работата още през октомври, но допусна равенство срещу Исландия. Довечера "петлите" посрещат Украйна на "Стад дьо Франс". Успех би бетонирал тима на Дидие Дешан на първото място, а евентуално равенство ще означава, че французите ще гостуват на Азербайджан в последния кръг с аванс от три точки пред Украйна и с предимство от пет попадения в головата разлика.

Исландия ще търси задължителна победа срещу Азербайджан в Баку и ще се надява на загуба на Украйна в Париж. Подобен развой би позволил на исландците да излязат на втора позиция в класирането преди прекия двубой срещу украинците, който ще определи участника на плейофите.

В група "F" ситуацията на върха е сходна. Португалия допусна изравнителен гол в добавеното време срещу Унгария и сега ще трябва да спечели гостуването си на Ейре, за да е сигурен финалист. Другият вариант пред Кристиано Роналдо и компания е равенство срещу ирландците и минимум точка у дома срещу Армения в неделя.



Унгарците са втори и ще си гарантират минимум плейоф, ако победят Армения в Ереван и в същото време Ейре отстъпи на Португалия. В противен случай, съдбата на второто място ще бъде решена в директния двубой между Унгария и Ейре в Будапеща.

В група "I" всичко изглежда ясно, макар че на теория още съществува шанс Италия да измести Норвегия от първата позиция. Скандинавците са най-силно представящият се отбор в квалификациите и натрупаха шест поредни победи със стряскаща голова разлика - 29:3. Днес Ерлинг Холанд и съотборниците му ще посрещнат Естония и ако вземат трите точки, ще станат недостижими за "адзурите".

Италия едва ли ще допусне грешна стъпка при визитата си на Молдова, но ако и Норвегия вземе своето в Осло, това ще означава, че преди прекия дуел между двата фаворита в групата на "Сан Сиро", отборът на Дженаро Гатузо ще има изоставане от три точки и значително по-лоша голова разлика, което няма как да бъде компенсирано.

Англия отвя съперниците си в група "К" и още миналия месец си гарантира участие на световните финали. Тимът на Томас Тухел обаче може да се окаже арбитър в спора за втората позиция между Сърбия и Албания. "Трите лъва" излизат на "Уембли" срещу сърбите в опит да постигнат седма поредна победа и да продължат без допуснат гол. Сърбите пък ще се надяват да измъкнат поне равенство, в противен случай надеждата им за бараж може да угасне още тази вечер.

Албания нанесе големия си удар с победата в Белград през октомври, а днес им предстои наглед лесна визита на аутсайдера Андора. Нови три точки, в комбинация с равенство или загуба на сърбите, ще осигури на отбора на Силвиньо участие в плейофите.