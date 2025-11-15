Tайната хитрост на Килиан Мбапе

Килиан Мбапе (26 г.) беше заснет как прилага своята „схема“ за повреждане на бялата точка в наказателното поле на Франция по време на мача срещу националния отбор на Украйна (4:0) от квалификациите за Световното първенство през 2026 г. Капитанът на „петлите“ се погрижи изпълнителят на дузпата да няма най-добрите условия за отбелязване. В крайна сметка, съдията отмени 11-метровия наказателен след преглед с ВАР!

Не за първи път Мбапе прилага тайния си план за „неутрализиране“ на противникова дузпа. Но в четвъртък вечерта на „Парк де Пренс“ не се намесата на Килиан в мача срещу Украйна, завършил 4:0, се оказа излишна.

Любопитната сцена, която повечето зрители на мача в Париж пропуснаха по време на прякото предаване, обиколи света чрез социалните мрежи.

Какво се случи? В 50-ата минута съдията Славко Винчич беше повикан от ВАР, за да прецени евентуална дузпа срещу французите. Докато словенският съдия се насочваше към монитора край терена, Килиан Мбапе се промъкна към бялата точка за дузпа в наказателното поле на Майк Менян. Нападателят на Реал Мадрид се позиционира до бялата точка и започна да копае с бутоните си в тревата, за да се опита да направи мястото неравно.

Това беше бързо, почти незабележимо действие, но не остана незабелязано от потребителите на социалните мрежи, които разпространиха клипа.

Само че в крайна сметка, след като прегледа ситуацията, Винчич реши да не отменя дузпата, правейки по този начин безполезна неспортсменската хитрост на френския нападател, автор на два гола в мача с Украйна.

Интернет потребителите си спомниха за предишните решаващи намеси на Мбапе, както в клуба, така и в националния отбор. На Световното първенство през 2022 г. той допринесе за пропуска на Хари Кейн, който изпрати топката далеч от целта от 11 метра.

Това се случи при резултат 2:1 за Франция, в четвъртфиналите на турнира в Катар, в 84-тата минута, половин час след като капитанът на Англия реализира първата дузпа.

Преди осем месеца, друг епизод, който предизвика огромен скандал в мадридското дерби. В реванша от осминафиналите на Шампионската лига, на „Метрополитано“, при дузпите, Хулиан Алварес реализира за 2:2.

Но след преглед с ВАР беше взето решение за отмяна на гола, тъй като аржентинският нападател на Атлетико удари топката с двата крака. Реал се класира напред, а Диего Симеоне обвини съдийството. И тогава Мбапе се намеси, „майсторейки“ тревния терен.

Look at Mbappé destroying the pitch at the penalty spot while the ref was checking VAR for a Ukraine penalty. 😂 pic.twitter.com/9z2JB53lde — 10 (@Kylian) November 14, 2025