Камавинга напусна лагера на "петлите"

Полузащитникът на Реал Мадрид Едуардо Камавинга напусна лагера на националния отбор на Франция след победата с 4:0 над Украйна в квалификационен мач за Световното първенство през 2026 година.

23-годишният футболист ще се завърне в Мадрид поради проблем със задната част на бедрото.

Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

Французите вече си осигуриха първото място в групата и се класираха за Мондиал 2026.

По-рано, заради проблемите на Камавинга, в състава на Франция беше повикан халфът на Ювентус Кефрен Тюрам.