  2. Украйна
  3. Ребров: Бяхме равностойни само през първото полувреме

Ребров: Бяхме равностойни само през първото полувреме

  • 14 ное 2025 | 06:35
  • 695
  • 0
Ребров: Бяхме равностойни само през първото полувреме

Серхий Ребров коментира поражението на Украйна от Франция с 0:4 в двубой от световните квалификации.

„Мисля, че имаше два ключови момента: дузпата в наша полза, която не беше отсъдена, и тази за Франция. Въпреки това не смятам, че победата на домакините е незаслужена. През второто полувреме те създадоха много положения. През първата част бяхме много силни, но през втората не успяхме да го повторим. Следващият мач е решаващ за нас“, заяви Ребров.

Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026
Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

„В този двубой ни се наложи да се защитаваме много. За съжаление, трябваше да го правим до самия край. Нямахме сили за контраатаки. Не успяхме да установим контрол над топката. Франция е идеален отбор по отношение на владеенето на топката и организацията на атаките. Затова не можахме да създадем положения и да вкараме“, каза още Ребров.

В последния мач от групата Украйна ще играе срещу Исландия в директен спор за второто място.

Снимки: Gettyimages

