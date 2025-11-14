Капитанът на Франция Килиан Мбапе напусна лагера на Франция. Той ще пропусне последния мач на “петлите” от световните квалификации, който е гостуване на Азербайджан в неделя. От Френската футболна федерация обявиха, че нападателят има възпаление на десния лакът.
Мбапе се завръща в Мадрид, където ще мине на допълнителни прегледи. Играчът пропусна втория мач на Франция и от октомврийските квалификации. Вчера тимът на Дидие Дешан разби Украйна с 4:0 и си осигури място на Мондиал 2026. Килиан се отчете с два гола и асистенция.
Едуардо Камавинга и Ману Коне също напуснаха лагера на Франция. Полузащитникът на Реал Мадрид е с травма, а съотборникът му е наказан.