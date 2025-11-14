Мбапе напусна лагера на Франция

Капитанът на Франция Килиан Мбапе напусна лагера на Франция. Той ще пропусне последния мач на “петлите” от световните квалификации, който е гостуване на Азербайджан в неделя. От Френската футболна федерация обявиха, че нападателят има възпаление на десния лакът.

Мбапе се завръща в Мадрид, където ще мине на допълнителни прегледи. Играчът пропусна втория мач на Франция и от октомврийските квалификации. Вчера тимът на Дидие Дешан разби Украйна с 4:0 и си осигури място на Мондиал 2026. Килиан се отчете с два гола и асистенция.

🚨 ÚLTIMA HORA



🤕 Mbappé sufre una inflamación en el tobillo derecho y abandona la concentración de la selección francesa. No jugará contra Azerbaiyán el domingo



🔗 Más información: https://t.co/AtyNKOSgu3 pic.twitter.com/zwuIONIRmY — Diario AS (@diarioas) November 14, 2025

Едуардо Камавинга и Ману Коне също напуснаха лагера на Франция. Полузащитникът на Реал Мадрид е с травма, а съотборникът му е наказан.