  2. Франция
  Мбапе след гол номер 400: Хората ще се впечатлят, когато вкарам още толкова

Мбапе след гол номер 400: Хората ще се впечатлят, когато вкарам още толкова

  14 ное 2025 | 01:59
  • 78
  • 0
Мбапе след гол номер 400: Хората ще се впечатлят, когато вкарам още толкова

Френският национал Килиан Мбапе коментира постижението си от 400 гола в кариерата, след като отбеляза два пъти срещу Украйна в квалификацията за Мондиал 2026, спечелена от "петлите" с 4:0.

„400 гола не впечатляват хората. Ако искаш да си в групата, която шокира всички, трябва да вкараш още 400“, заяви Мбапе.

Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026
Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

„Хилядата гола на Роналдо? Това е нереално. Но нека се стремим към нереалното, трябва да опитаме. Имаме само една кариера“, добави Мбапе.

До момента французинът се е разписвал 55 пъти за националния отбор, 62 пъти за Реал Мадрид, 256 пъти за Пари Сен Жермен и 27 пъти за Монако.

Снимки: Gettyimages

