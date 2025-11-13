Франция - Украйна, победа ще класира "петлите" за Мондиал 2026

Франция приема Украйна в мач от петия кръг на Световните квалификации в зона Европа. Двата тима заемат първото и второто място в тяхната група и са разделяни от едва три точки, а при успех днес “петлите” ще си осигурят класирането за Мондиал 2026. Футболистите на Дидие Дешан спечелиха първата среща между двата тима с 2:0 на старта на квалификациите. Днешната среща ще бъде специална и по друга причина - на днешния ден се навършват точно 10 години от самоубийствените атентати в Париж, при които загинаха 128 човека, а стотици бяха ранени. Срещата ще бъде историческа и защото ще отбележи последния официален домакински двубой за Дешан като наставник на Франция.

Треньорът на “петлите” прави промени в своя състав поради отсъствието на някои основни играчи. Световният шампион с Франция и като футболист, и като треньор залага на абсолютно същата защитна четворка, която започна двубоя срещу Исландия, завършил 2:2 преди точно един месец. Жул Кунде е отдясно, в центъра ще са Уилям Салиба и Дайо Упамекано, а отляво Люка Дин. Ману Коне запазва мястото си в средата на терена, но сега ще си партнира с опитния Н’Голо Канте поради отсъствието на Едуардо Камавинга. Майкъл Олисе отново е поставен отляво, след като в последните срещи често се подвизаваше в центъра, а там шанс получава Райън Шерки. Брадли Баркола е достатъчно възстановен, за да започне двубоя, а атаката очаквано е водена от капитана Килиан Мбапе.

𝙇𝙚 𝙓𝙄 𝙩𝙧𝙞𝙘𝙤𝙡𝙤𝙧𝙚 pour aller chercher la qualification 💪

🇫🇷🇺🇦 Coup d’envoi à 20h45 sur @TF1 📺 #FRAUKR pic.twitter.com/qxoIPVlAaN — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 13, 2025

От своя страна селекционерът на Украйна Серхий Ребров ще търси повече сигурност в своя тим и ще разчита на контраатаки, с които да изненада домакините. Алексей Трубин отново е на вратата на тим в отсъствието на Андрий Лунин. Иля Забарний носи капитанската лента и ще играе на стадиона, на който домакинства клубния му тим ПСЖ. Изненадващо на пейката са оставени някои от основните футболисти на тима като Микола Шапаренко, Олександър Зубков, Георгий Судаков и Виталий Миколенко. Тимът е нареден в схема с трима централни бранители и халф-бекове. Атаката на тима пък ще е водена от Яремчук, а Ярмолюк и Гуцуляк ще го подкрепят от задни позиции.

Снимки: Gettyimages